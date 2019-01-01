Розпланували авто-кільце між Бучею та Ірпенем, поки схематично

Команда Андрія Страховського проінформувала, що розробляє проект дорожньої розв`язки біля ТЦ Жираф. Але місцеві жителі дуже прискіпливо віднеслись до планування і мають своє бачення на деталізацію та ефективність.

Останнім часом дорога Буча-Ірпінь через ТЦ Жираф настільки перевантажена, що кожного ранку і ввечері створюються кілометрові затори, які призводять до масштабного транспортного колапсу двох міст. До мене неодноразово зверталися мешканці міст з проханням допомогти у вирішенні цього питання.

Ми залучили спеціалістів проектної організації ТОВ «Проектний світ» та обговорили це питання з Олександром Маркушиним. І ось результатом є сучасний проект дорожньої розв`язки біля ТЦ Жираф, який розвантажить трафік між двома містами : Ірпенем і Бучею.