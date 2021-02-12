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Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке


Телефони амбулаторії збережі в нашому Інфо-боті в рубриці Медицина.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot


Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
Щоб записатися на прийом до лікарів в амбулаторію Ворзеля:
Телефонуйте в кол-центр за номерами:
+380676121223
+380504800121
або
+380459746541

Щоб записатися на прийом до лікаря в амбулаторію Мироцького:
Телефонуйте в кол-центр за номерами:
+380676121223
+380504800121

У квітні місця очікуємо відкриття нової амбулаторії в місті Буча в районі Мельники.
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 Ворзель Мироцьке #coronavirus амбулаторія медицина
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