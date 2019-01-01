Cтатистика COVID-19 за 6 квітня: Ірпінь +75, Буча +7.

Дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 6 квітня. Всього в Бучанському районі зареєстровано – 236 нових випадків., у т.ч. 15 дітей.

м. Ірпінь – 75 (з них 4 дітей)м. Вишневе – 32смт. Макарів – 10 (з них 1 дитина)м. Буча – 7смт. Гостомель – 10 (з них 2 дітей)смт. Бородянка – 5смт. Немішаєве – 6смт. Коцюбинське – 4смт. Ворзель – 1смт. Клавдієво-Тарасове – 2 (з них 1 дитина)с. Бузова – 5с. Чайки – 4с. Святопетрівське – 14 (з них 3 дітей)с. Софіївська Борщагівка – 14 (з них 1 дитина)с. Мар’янівка – 7 (з них 3 дітей)с. Білогородка – 2смт. Бабинці – 1с. Загальці – 3, смт. Кодра – 3, с. Северинівка – 3,с. Вабля – 2, с. Дружня – 2, с. Здвижівка – 2, с. Крюківщина – 2,с. Микуличі – 2, с. Гавронщина – 2, с. Колонщина – 2, с. Копилів – 2,с. Вишняки – 1, с. Нова Гребля – 1, с. Горенка – 1,с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Шевченкове – 1,с. Шпитьки – 1, с. Березівка – 1, с. Липівка – 1, с. Маковище – 1,с. Малий Карашин – 1, , с. Небелиця – 1, с. Червона Слобода – 1.