При пожежі в Немішаєвє загинули люди

Внаслідок пожежі загинуло двоє літніх людей, дитину врятовано.

До місця події направили чергові караули 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, 35-ДПРЧ м. Буча, 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт. Клавдієво-Тарасове, 52-ДПРП смт. Ворзель та одна автодрабина 36-ДПРЧ м. Ірпінь.По прибуттю, стало відомо, що 12-річного хлопчика, який знаходився у помешканні, допомогли вивести сусіди. Дитину одразу оглянули працівники екстренної медичної допомоги. На щастя, хлопчик не постраждав.Під час проведення розвідки в складі ланки газодимозахисної служби, рятувальники виявили, що відбулось загорання в одній із житлових кімнат квартири, захаращеної великою кількістю речей, що ускладнювало роботу рятувальників та стало причиною сильного задимлення.У ході гасіння, вогнеборці виявили 2 тіла чоловічої та жіночої статі 1942 та 1948 рр. народження.Пожежу локалізували о 12:39 та повністю ліквідували о 13:22.На гасіння пожежі залучалось 5 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.