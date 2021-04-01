Податкова: Від 1 квітня платники звітують новими звітними формами

Шановні платники! Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що з 1 квітня 2021 року вступають в силу нові звітні форми:

Звітний період – місяць, термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.Звітний період – місяць, термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік, термін подання – щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік, термін подання – щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік, термін подання – щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік (подається з 01.04.2021), термін подання – щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу.Звітний період – рік, термін подання – щорічно (подається з 01.04.2021)., нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.Звітний період – місяць (подається з 01.04.2021), термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.коригування Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)Звітний період – місяць (подається з 01.04.2021), термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилокЗвітний період – місяць (подання), термін подання – до початку перевірки податковим органом., нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на основі довідника прийнятих/звільнених співробітниківЗвітний період – 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (подається з 01.04.2021), термін подання – щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу., зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартістьЗвітний період – місяць, термін подання – місяць без терміна подання., передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу УкраїниЗвітний період – місяць, термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.