Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку в Бучі

2 квітня о 17:54 на пункт зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: м. Буча, Лермонтова, 22.

До місця виклику було терміново направлено два відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить лічильник електричної енергії на зовнішній стіні приватного житлового будинку. На гасіння пожежі було подано порошковий вогнегасник, а після знеструмлення лінії – 1 ствол «Б». Завдяки вчасному реагуванню та професійності рятувальників було врятовано житловий будинок. Локалізовано загорання о 18:15, о а 18:27 повністю ліквідовано. Загалом на пожежі працювало 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складуЗагиблих та травмованих на місці події не виявлено, причина загорання наразі встановлюється.