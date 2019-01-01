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  • Учора, 12:15
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Рятувальники ліквідували загорання житлового будинку в Бучі

2 квітня о 17:54 на пункт зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: м. Буча, Лермонтова, 22.


До місця виклику було терміново направлено два відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить лічильник електричної енергії на зовнішній стіні приватного житлового будинку. На гасіння пожежі було подано порошковий вогнегасник, а після знеструмлення лінії – 1 ствол «Б». Завдяки вчасному реагуванню та професійності рятувальників було врятовано житловий будинок. Локалізовано загорання о 18:15, о а 18:27 повністю ліквідовано. Загалом на пожежі працювало 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу
Загиблих та травмованих на місці події не виявлено, причина загорання наразі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча
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