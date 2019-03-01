5 червня: Всеукраїнський Велодень в Києві 2021. Організація Бучано-Ірпінської колони

Захід відбудеться 5 червня 2021 року. Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.
У 2021-му році ми святкуємо свій 15-й ювілей.
Метою нашої акції є привернення уваги суспільства, влади та ЗМІ до необхідності створення інфраструктури, зручних та безпечних умов для сталого розвитку екологічного транспорту в містах України. Разом з популяризацією активного та здорового способу життя.
Кількість велосипедистів стрімко збільшується, до нас приєднуються самокатники, моноколесники, ролери, скейтери (ЛПТ – легкий персональний транспорт).
Сторінка ВЕЛОДРУЗІВ з Ірпеня та Бучі у фейсбуці тут >>
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Посилання в Телеграм на Святошинську групу, яка формується з велосипедистів Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів:
https://t.me/bikedaysviatoshinskiy
Сторінка Велодня 2021 у ФБ тут >>
Криза з коронавірусом показала, що легкий персональний транспорт є надзвичайно зручним та безпечним з епідеміологічної точки зору. Проте масово перейти на них люди бояться через небезпечну ситуацію з дорожнім рухом на наших вулицях. Будівництво велоінфраструктури в місті відбувається занадто повільними темпами.
На Велодень-2021 ми виходимо з конкретною вимогою: облаштувати за 2 роки 100 км веломаршрутів від районів Києва до центру міста, щоб мати безпечні коридори для нашого персонального транспорту.
Поїхали покатаємось і покажемо наскільки нас багато! 😉
Поїхали покатаємось і покажемо наскільки нас багато! 😉
Що буде на Велодень 2021?
1. Традиційно зберемося сусідами в районах.
2. Централізовано приїдемо на Софійську площу.
3. Зробимо колективну фотку всіх кльових людей міста.
4. Гайнемо величезним парадом перекритими вулицями.
5. Кльово проведемо час на фестивалі в Муромці.
На жаль, Велодень - це поки що один день на рік, коли ми можемо почувати себе максимально безпечно, завдяки перекриттю доріг, супроводу поліції та наших маршалів. Але ми дуже хочемо, що б безпечно пересуватись містом можна було завжди.
Свято продовжиться великим фестивалем з розважальними, пізнавальними та спортивними активностями для дітей і дорослих. Ми готуємо дитячі й дорослі велоперегони, квест, смачну їжу та напої, територію для творчості, лекторій, фотозони, конкурси, розіграші, велоярмарок.
Маршрут, точки збору по районах, анонс всіх цікавинок та вся корисна інформація буде з’являлися на нашому офіційному сайті:
www.bikedaykyiv.org.ua
Акція організовується велосипедистами Києва за підтримки міської влади та не є політичною.
В разі знаходження міста у червоній зоні на період проведення акції - можливе перенесення дати акції на початок літа, або пізніше, коли дозволить епідеміологічна ситуація.