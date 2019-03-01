5 червня: Всеукраїнський Велодень в Києві 2021. Організація Бучано-Ірпінської колони

Захід відбудеться 5 червня 2021 року. Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.

На Велодень-2021 ми виходимо з конкретною вимогою: облаштувати за 2 роки 100 км веломаршрутів від районів Києва до центру міста, щоб мати безпечні коридори для нашого персонального транспорту.

Поїхали покатаємось і покажемо наскільки нас багато! 😉

Що буде на Велодень 2021?