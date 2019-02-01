За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж

1 квітня 2021 року о 12:40 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 81-а.

Цієї ж доби о 16:10 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: сел. Ворзель, р-н кладовища.

О 16:54 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу та сміття на відкритій території, за адресою: сел. Гостомель, вул. Озерна, на полі.

О 19:27 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: м. Ірпінь, вул. 8-10 лінія, на полі.

О 22:18 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: м. Ірпінь, вул. 7-лінія, но полі.

О 23:38 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 198, на полі.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 0,025 га.Пожежу було локалізовано о 13:02 та повністю ліквідовано о 13:10.На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було терміново направлено черговий караул 52-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель (1 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 2,5 га та є загроза розповсюдженню.На допомогу направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (1 АЦ).Пожежу було локалізовано о 17:27 та повністю ліквідовано о 18:15. Загалом знищено 4 га трав’яного настилу.На місці пожежі працювали дві одиниці техніки та 7-м чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було терміново направлено черговий караул 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель (1 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить сміття на площі 0,001.Пожежу було локалізовано о 17:18 та повністю ліквідовано о 17:25.На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 3-м чоловіка особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 0,5 гаПожежу було локалізовано о 20:06 та повністю ліквідовано о 20:35.На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 1,5 га, є загроза розповсюдженню.Пожежу було локалізовано о 23:58 та повністю ліквідовано о 00:40.На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було терміново направлено черговий караул 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель (1 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,02 гаПожежу було локалізовано о 00:30 та повністю ліквідовано о 00:40.На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 3-м чоловіка особового складу.Причина пожежі встановлюється.