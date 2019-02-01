» » За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж
  • Сьогодні, 09:38
  • 78
  • 0
+aA | -Aa 

За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж

1 квітня 2021 року о 12:40 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 81-а.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 0,025 га.
Пожежу було локалізовано о 13:02 та повністю ліквідовано о 13:10.
На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

Цієї ж доби о 16:10 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: сел. Ворзель, р-н кладовища.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 52-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель (1 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 2,5 га та є загроза розповсюдженню.
На допомогу направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (1 АЦ).
Пожежу було локалізовано о 17:27 та повністю ліквідовано о 18:15. Загалом знищено 4 га трав’яного настилу.
На місці пожежі працювали дві одиниці техніки та 7-м чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

О 16:54 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу та сміття на відкритій території, за адресою: сел. Гостомель, вул. Озерна, на полі.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель (1 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить сміття на площі 0,001.
Пожежу було локалізовано о 17:18 та повністю ліквідовано о 17:25.
На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 3-м чоловіка особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

О 19:27 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: м. Ірпінь, вул. 8-10 лінія, на полі.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 0,5 га
Пожежу було локалізовано о 20:06 та повністю ліквідовано о 20:35.
На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

О 22:18 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: м. Ірпінь, вул. 7-лінія, но полі.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений трав’яний настил на площі 1,5 га, є загроза розповсюдженню.
Пожежу було локалізовано о 23:58 та повністю ліквідовано о 00:40.
На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

О 23:38 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території, за адресою: сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 198, на полі.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель (1 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,02 га
Пожежу було локалізовано о 00:30 та повністю ліквідовано о 00:40.
На місці пожежі працювала одна одиниця техніки та 3-м чоловіка особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

1 0

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь Гостомель Ворзель
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
За добу в Бучі, Приірпінні та Ворзелі ліквідували 7 пожеж

За добу в Бучі, Приірпінні та Ворзелі ліквідували 7 пожеж

Буча та регіон
У Бучі ліквідовано 2 загорання трав’яного настилу

У Бучі ліквідовано 2 загорання трав’яного настилу

Буча та регіон
У Бучі ліквідовано масштабне загоряння трави

У Бучі ліквідовано масштабне загоряння трави

Буча та регіон
У Гостомелі ліквідовано загорання трав’яного настилу 1,7 Га

У Гостомелі ліквідовано загорання трав’яного настилу 1,7 Га

Буча та регіон
За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

Буча та регіон
Рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території

Рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території

Буча та регіон
Вранці в Бучі горів приватний будинок

Вранці в Бучі горів приватний будинок

Буча та регіон
Про пожежу житлового будинку у Коцюбинське

Про пожежу житлового будинку у Коцюбинське

Буча та регіон
В Ірпені другу добу горить торф. Попередньо: підпал

В Ірпені другу добу горить торф. Попередньо: підпал

Буча та регіон
Горить торф в Ірпені, Гостомелі, Бучі та Ворзелі

Горить торф в Ірпені, Гостомелі, Бучі та Ворзелі

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.