» » » Податкова інформує про випадки телефонного шахрайства у Бучанському районі
  • Сьогодні, 00:56
  • 100
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова інформує про випадки телефонного шахрайства у Бучанському районі

Будьте уважні! Увага Шахраї!

У Бучанському районі сталися нові випадки телефонного шахрайства.


Невстановлені особи з мобільних телефонів телефонували від імені посадових осіб та керівництва Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області до фізичних осіб-підприємців м. Ірпеня з приводу вимагання неправомірної вигоди за нібито невжиття перевірочних заходів, тощо.
Застерігаємо громадян не потрапляти на гачок телефонних аферистів, бути обережними та не піддаватися на провокації.
У разі спілкування з телефонними аферистами, просимо не замовчувати такі факти, а негайно повідомляти про них у підрозділи Національної поліції за телефоном 102
та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області за телефоном:
200-37-50 або 200-37-93
0 0

Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: На Київщині знову активізувались шахраї

Податкова: На Київщині знову активізувались шахраї

Повідомлення!
Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Публікації
Ірпінська податкова інформує про випадки шахрайства

Ірпінська податкова інформує про випадки шахрайства

Публікації
Прокуратура Київщини попереджає про нову схему шахрайства

Прокуратура Київщини попереджає про нову схему шахрайства

Прокуратура м. Ірпеня
Податкова попереджає про випадки шахрайства

Податкова попереджає про випадки шахрайства

Повідомлення!
Податкова: ФОП, які припиняють підприємницьку діяльність

Податкова: ФОП, які припиняють підприємницьку діяльність

Публікації
Податкова: Шахраї телефонують підприємцям

Податкова: Шахраї телефонують підприємцям

Публікації
Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції

Публікації
Ірпінська ОДПІ інформує

Ірпінська ОДПІ інформує

Повідомлення!
Ірпінська ОДПІ інформує

Ірпінська ОДПІ інформує

Повідомлення!
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.