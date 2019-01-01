Податкова інформує про випадки телефонного шахрайства у Бучанському районі

У Бучанському районі сталися нові випадки телефонного шахрайства.

Невстановлені особи з мобільних телефонів телефонували від імені посадових осіб та керівництва Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області до фізичних осіб-підприємців м. Ірпеня з приводу вимагання неправомірної вигоди за нібито невжиття перевірочних заходів, тощо.Застерігаємо громадян не потрапляти на гачок телефонних аферистів, бути обережними та не піддаватися на провокації.У разі спілкування з телефонними аферистами, просимо не замовчувати такі факти, а негайно повідомляти про них у підрозділи Національної поліції за телефономта управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області за телефоном: