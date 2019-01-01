Податкова інформує про випадки телефонного шахрайства у Бучанському районі

Будьте уважні! Увага Шахраї!
Невстановлені особи з мобільних телефонів телефонували від імені посадових осіб та керівництва Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області до фізичних осіб-підприємців м. Ірпеня з приводу вимагання неправомірної вигоди за нібито невжиття перевірочних заходів, тощо.
Застерігаємо громадян не потрапляти на гачок телефонних аферистів, бути обережними та не піддаватися на провокації.
У разі спілкування з телефонними аферистами, просимо не замовчувати такі факти, а негайно повідомляти про них у підрозділи Національної поліції за телефоном 102
та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області за телефоном:
200-37-50 або 200-37-93
У Бучанському районі сталися нові випадки телефонного шахрайства.
Невстановлені особи з мобільних телефонів телефонували від імені посадових осіб та керівництва Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області до фізичних осіб-підприємців м. Ірпеня з приводу вимагання неправомірної вигоди за нібито невжиття перевірочних заходів, тощо.
Застерігаємо громадян не потрапляти на гачок телефонних аферистів, бути обережними та не піддаватися на провокації.
У разі спілкування з телефонними аферистами, просимо не замовчувати такі факти, а негайно повідомляти про них у підрозділи Національної поліції за телефоном 102
та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області за телефоном:
200-37-50 або 200-37-93