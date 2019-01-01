Укрпошта продовжить доставку пенсій і грошових виплат до кінця 2021 року

Від 1 квітня 2021 року вартість послуг у містах становитиме 1,30% від суми відповідної виплати проти 1,15% та в селах і смт – 2,65% проти 2,30%. Ці тарифи жодним чином не перекладаються на пенсіонерів чи осіб, які отримують соціальні грошові виплати.

«Радий повідомити, що Укрпошта за сприяння Міністерства інфраструктури та Міністерства соціальної політики досягла компромісу в питанні тарифікації доставки пенсій. Ми боролися не за перегляд тарифів, ми боролися за збереження робочих місць листонош, чия зарплата залежить від доходу Укрпошти від фіксованих послуг, і за те, щоб понад 3 мільйони українців отримали вчасно пенсії та виплати. Сьогоднішнє рішення уряду щодо підвищення тарифів на 11% в середньому на рік менше, ніж відсоток збільшення мінімальної заробітної плати (на 37%, порівнюючи 2020 до 2021), але воно дозволяє продовжити роботу», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Наразі Укрпошта надає послуги з доставки пенсій для більш ніж 3,5 млн пенсіонерів. Частина з них проживає у селах та смт, в яких немає банківських відділень чи банкоматів, а переважна більшість розрахунків відбувається готівкою. Загалом банківська інфраструктура покриває обласні та районні населені пункти: банківські відділення є у 3,9% міст, а банкомати – у 4,3%. У той час як Укрпошта покриває 100% населених пунктів і постійно підвищує рівень доступності завдяки пересувним відділенням.Нагадаємо, що Укрпошта у 2018 і 2019 рр. порушувала питання збитковості тарифу на доставку та виплату пенсій. У 2019 році було знайдено рішення, що дозволило продовжити надання послуг із виплати та доставки пенсій і грошових допомог у 2020 році. Тоді був встановлений тариф у місті – 1,15% від суми відповідної виплати, у селі та селищі міського типу – 2,30%. До цього діяли тарифи, встановлені ще в 2004 році, – 0,79% від суми виплат у місті, 1,56% - у селах та селищах міського типу.