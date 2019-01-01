Оновлений Атлас адміністративно-територіального устрою України

З’явилося друге, доповнене видання Атласу адміністративно-територіального устрою України.

“Ми намагалися зробити його простим і легким для сприйняття. Думаю, він стане корисним і для учнів старших класів, студентів. З часом будемо його ще удосконалювати“, – прокоментував Павло Остапенко, автор ідеї та головний редактор Атласу.

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