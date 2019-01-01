Оновлений Атлас адміністративно-територіального устрою України

З’явилося друге, доповнене видання Атласу адміністративно-територіального устрою України.
Громади, райони, кількість населення, площа – все є в атласі. В оновленій версії відображено новий адміністративно-територіальний устрій України районного та базового рівнів, який був затверджений урядом України у червні 2020 року та постановою Верховної Ради України у липні 2020 року. Вперше підготовлено окремі карти нових районів із інфографікою короткої характеристики кожної територіальної громади, в тому числі надано повний та найбільш актуальний склад населених пунктів, що входять до територіальних громад.
Атлас можна переглянути на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
► АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
► ІНТЕРАКТИВНА МАПА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ