COVID-19 за добу: Ірпінь +10, Буча +4. Чотири летальні

Дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 30 березня.

Одужали:

Летальні випадки, пов’язаних з коронавірусом.

смт. Бородянка – 1 (дитина)м. Буча – 4м. Ірпінь – 10 (з них 1 дитина)м. Вишневе – 20смт. Макарів – 4с. Бузова – 4с. Капітанівка – 2с. Крюківщина – 2с. Ніжиловичі – 2с. Мила – 2с. Петропавлівська Борщагівка – 5с. Софіївська Борщагівка – 5с. Білогородка – 3с. Святопетрівське – 3с. Червона Слобода – 3.с. Любимівка, с. Дмитрівка, с. Неграші, с. Андріївка, с. Великий Карашин, с. Мар’янівка, с. СитнякиБучанський район – 31, у т.ч. 3 дітейм. Вишневе – 16, с. Горенка – 1,с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Софіївська Борщагівка – 3 (з них 3 дітей),смт. Макарів – 5, смт. Кодра – 3, с. Пашківка – 2.Померли 15 чоловіків, віком від 54 до 83 років, м. Біла Церква (6), м. Сквира, с. Поправка і с. Тарасівка Білоцерківського району, с. Старе Бориспільського району, с. Семиполки Броварського району, м. Вишгород, с. Жукин Вишгородського району, с. Бишів і с. Мостище Фастівського району.Померли 18 жінок, віком від 34 до 89 років, м. Біла Церква (5), м. Узин Білоцерківського району, м. Бровари, смт. Калинівка та с. Гоголів Броварського району,Бучанського району, с. Нижча Дубечня Вишгородського району, с. Хотів Обухівського району, м. Боярка та смт. Глеваха Фастівського району. Померла одна дитина – хлопчик віком 1 рік 3 міс.,