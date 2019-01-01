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COVID-19 за добу: Ірпінь +10, Буча +4. Чотири летальні

Також повідомимо, що статистика за 29 березня офіційними джерелами надана в загальному вигляді без деталізації по населеним пунктам:
Бучанський район – 249 випадків, у т.ч. 2 дітей.

Дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 30 березня.




Бучанський район: 78 випадків, у т.ч. 2 дітей

смт. Бородянка – 1 (дитина)
м. Буча – 4
м. Ірпінь – 10 (з них 1 дитина)
м. Вишневе – 20
смт. Макарів – 4
с. Бузова – 4
с. Капітанівка – 2
с. Крюківщина – 2
с. Ніжиловичі – 2
с. Мила – 2
с. Петропавлівська Борщагівка – 5
с. Софіївська Борщагівка – 5
с. Білогородка – 3
с. Святопетрівське – 3
с. Червона Слобода – 3.
по одному:
с. Любимівка, с. Дмитрівка, с. Неграші, с. Андріївка, с. Великий Карашин, с. Мар’янівка, с. Ситняки

Одужали:


Бучанський район – 31, у т.ч. 3 дітей
м. Вишневе – 16, с. Горенка – 1,
с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Софіївська Борщагівка – 3 (з них 3 дітей),
смт. Макарів – 5, смт. Кодра – 3, с. Пашківка – 2.

Летальні випадки, пов’язаних з коронавірусом.



Померли 15 чоловіків, віком від 54 до 83 років, м. Біла Церква (6), м. Сквира, с. Поправка і с. Тарасівка Білоцерківського району, с. Старе Бориспільського району, с. Семиполки Броварського району, м. Вишгород, с. Жукин Вишгородського району, с. Бишів і с. Мостище Фастівського району.

Померли 18 жінок, віком від 34 до 89 років, м. Біла Церква (5), м. Узин Білоцерківського району, м. Бровари, смт. Калинівка та с. Гоголів Броварського району, м. Буча (4), с. Дмитрівка Бучанського району, с. Нижча Дубечня Вишгородського району, с. Хотів Обухівського району, м. Боярка та смт. Глеваха Фастівського району. Померла одна дитина – хлопчик віком 1 рік 3 міс., смт. Бородянка


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#coronavirus Бучанський район Буча Ірпінь
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