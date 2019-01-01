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  • Учора, 17:01
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Із-за пожежі трави підгорів монорельсовий трамвай у Гостомелі

30 березня з метою організації своєчасної підготовки до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами у природних екосистемах, начальником 2-ДПРЗ м. Ірпінь спільно з начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонно-мобілізаційної роботи Ірпінської міської ради, проведено обстеження місць прогнозованого виникнення пожеж в екосистемах у місті Ірпінь, за допомогою квадрокоптера.
За результатами обстеження місць виникнення горіння не виявлено.

При проведені обстеження на території сел. Гостомель рятувальниками було виявлено горіння трав’яного настилу, завдяки вітру вогонь швидко розповсюджувався по полю.
На гасіння пожежі терміново були направлені чергові караули 35-ї (м. Буча) та 36-ї (м. Ірпінь) Державних пожежно-рятувальних частин, 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель. Також рятувальниками було виявлено імовірного палія трави, нею виявилась літня жінка, яка усвідомивши скоєне, швидко покинула поле у невідомому напрямку не дочекавшись правоохоронних органів.
За даним фактом працівниками ДСНС проінформовані правоохоронні органи та селищна рада Гостомеля.

Території, де розташовані поклади торфу постійно привертають увагу рятувальників, адже є небезпечними в пожежному відношенні. Особливо напружена ситуація виникає у спекотний період, хоча горіння торфу на виробничих дільницях можливе і упродовж року.
Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку.
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Гостомель пожежа Ірпінь фотофакт гос
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