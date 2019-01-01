Із-за пожежі трави підгорів монорельсовий трамвай у Гостомелі

При проведені обстеження на території сел. Гостомель рятувальниками було виявлено горіння трав’яного настилу, завдяки вітру вогонь швидко розповсюджувався по полю.На гасіння пожежі терміново були направлені чергові караули 35-ї (м. Буча) та 36-ї (м. Ірпінь) Державних пожежно-рятувальних частин, 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель. Також рятувальниками було виявлено імовірного палія трави, нею виявилась літня жінка, яка усвідомивши скоєне, швидко покинула поле у невідомому напрямку не дочекавшись правоохоронних органів.За даним фактом працівниками ДСНС проінформовані правоохоронні органи та селищна рада Гостомеля.Території, де розташовані поклади торфу постійно привертають увагу рятувальників, адже є небезпечними в пожежному відношенні. Особливо напружена ситуація виникає у спекотний період, хоча горіння торфу на виробничих дільницях можливе і упродовж року.