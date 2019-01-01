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У Мироцькому відкрили нову амбулаторію

30 березня в селищі Мироцьке відкрили нову сучасну амбулаторію. У відкритті брали участь: Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.







Василь Володін:
Під час робочої поїздки вже встиг прийняти участь у відкритті амбулаторії в с. Мироцьке.
➡Усі роботи на об'єкті завершили в повному обсязі. Зокрема йдеться про:
► влаштування покрівлі;
► влаштування внутрішніх і зовнішніх мереж;
► монтаж нових вікон і дверей;
► утеплення фасаду;
► благоустрій прилеглої території.

Окрім цього, в амбулаторії вже встановили необхідне обладнання.
➡ Я особисто оглянув, як облаштовані кабінети, щоб переконатись, що все зроблено належним чином. Про всі деталі проведених робіт нам розповів завідувач амбулаторії Віктор Брунарський.
➡ Наразі заклад первинної медичної допомоги абсолютно готовий до повноцінного функціонування. А це дуже важливо, адже на цю подію чекали понад 1,5 тис. місцевих жителів.
Вважаю, що повинні зробити все належне, щоб забезпечити наших медиків гідними умовами праці.






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медицина Мироцьке Буча Федорук Анатолій Петрович фотофакт Бучанський район відеосюжет ІА ПОГЛЯД
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