У Мироцькому відкрили нову амбулаторію

30 березня в селищі Мироцьке відкрили нову сучасну амбулаторію. У відкритті брали участь: Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Василь Володін:

Під час робочої поїздки вже встиг прийняти участь у відкритті амбулаторії в с. Мироцьке.

➡Усі роботи на об'єкті завершили в повному обсязі. Зокрема йдеться про:

► влаштування покрівлі;

► влаштування внутрішніх і зовнішніх мереж;

► монтаж нових вікон і дверей;

► утеплення фасаду;

► благоустрій прилеглої території.



Окрім цього, в амбулаторії вже встановили необхідне обладнання.

➡ Я особисто оглянув, як облаштовані кабінети, щоб переконатись, що все зроблено належним чином. Про всі деталі проведених робіт нам розповів завідувач амбулаторії Віктор Брунарський.

➡ Наразі заклад первинної медичної допомоги абсолютно готовий до повноцінного функціонування. А це дуже важливо, адже на цю подію чекали понад 1,5 тис. місцевих жителів.

Вважаю, що повинні зробити все належне, щоб забезпечити наших медиків гідними умовами праці.