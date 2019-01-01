У Мироцькому відкрили нову амбулаторію

30 березня в селищі Мироцьке відкрили нову сучасну амбулаторію. У відкритті брали участь: Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Василь Володін:
Під час робочої поїздки вже встиг прийняти участь у відкритті амбулаторії в с. Мироцьке.
➡Усі роботи на об'єкті завершили в повному обсязі. Зокрема йдеться про:
► влаштування покрівлі;
► влаштування внутрішніх і зовнішніх мереж;
► монтаж нових вікон і дверей;
► утеплення фасаду;
► благоустрій прилеглої території.
Окрім цього, в амбулаторії вже встановили необхідне обладнання.
➡ Я особисто оглянув, як облаштовані кабінети, щоб переконатись, що все зроблено належним чином. Про всі деталі проведених робіт нам розповів завідувач амбулаторії Віктор Брунарський.
➡ Наразі заклад первинної медичної допомоги абсолютно готовий до повноцінного функціонування. А це дуже важливо, адже на цю подію чекали понад 1,5 тис. місцевих жителів.
Вважаю, що повинні зробити все належне, щоб забезпечити наших медиків гідними умовами праці.
Під час робочої поїздки вже встиг прийняти участь у відкритті амбулаторії в с. Мироцьке.
➡Усі роботи на об'єкті завершили в повному обсязі. Зокрема йдеться про:
► влаштування покрівлі;
► влаштування внутрішніх і зовнішніх мереж;
► монтаж нових вікон і дверей;
► утеплення фасаду;
► благоустрій прилеглої території.
Окрім цього, в амбулаторії вже встановили необхідне обладнання.
➡ Я особисто оглянув, як облаштовані кабінети, щоб переконатись, що все зроблено належним чином. Про всі деталі проведених робіт нам розповів завідувач амбулаторії Віктор Брунарський.
➡ Наразі заклад первинної медичної допомоги абсолютно готовий до повноцінного функціонування. А це дуже важливо, адже на цю подію чекали понад 1,5 тис. місцевих жителів.
Вважаю, що повинні зробити все належне, щоб забезпечити наших медиків гідними умовами праці.