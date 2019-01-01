Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін 30 березня відвідав з робочим візитом м. Буча на Київщині, де представив на посаді новопризначеного Президентом України голову райдержадміністрації Миколу Ляшенко.

«Київщина перебуває на початку нового функціонування органів державної влади. Реформа децентралізації надала колосальні можливості для розвитку територіальних громад, але як завжди на початку історії перед нами стоїть багато викликів. Ми у перехідному періоді, і він безумовно є складним, бо на законодавчому рівні ще продовжується робота з формування нових функцій РДА. При цьому держава покладає велику відповідальність на нові районні державні адміністрації. І голова РДА за таких обставин має максимально швидко забезпечити ефективну роботу органу виконавчої влади», – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

«Особливу увагу потрібно приділити реалізації державної програми «Велике будівництво» в районі. Мешканці мають отримати гідні умови соціальної інфраструктури. Також перед керівництвом району стоїть складне питання протистояння коронавірусу. Епідемічна ситуація в Бучанському районі є складною і вимагає значної уваги», – підкреслив голова КОДА Василь Володін.

Він також висловив сподівання, що новопризначений керівник району, маючи успішний досвід роботи на посаді голови Києво-Святошинського району, зможе організувати роботу РДА на високому рівні та забезпечити законність та економічний розвиток на території Бучанського району – одного з найпотужніших в регіоні.Після офіційного представлення нового голови РДА керівник області відвідав акціонерне товариство «Південтеплоенергомонтаж», де ознайомився основними напрямками роботи підприємства.