» » Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації
  • Учора, 12:36
  • 197
  • 0
+aA | -Aa 

Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін 30 березня відвідав з робочим візитом м. Буча на Київщині, де представив на посаді новопризначеного Президентом України голову райдержадміністрації Миколу Ляшенко.





У нараді взяли участь народні депутати Олег Дунда та Ольга Василевська-Смаглюк, депутати обласної ради, перший заступник голови ОДА Дмитро Назаренко, Бучанський міський голова Анатолій Федорук, голова районної ради Андрій Нагребельний, голови ОТГ, представники правоохоронних органів Бучанського району.

«Київщина перебуває на початку нового функціонування органів державної влади. Реформа децентралізації надала колосальні можливості для розвитку територіальних громад, але як завжди на початку історії перед нами стоїть багато викликів. Ми у перехідному періоді, і він безумовно є складним, бо на законодавчому рівні ще продовжується робота з формування нових функцій РДА. При цьому держава покладає велику відповідальність на нові районні державні адміністрації. І голова РДА за таких обставин має максимально швидко забезпечити ефективну роботу органу виконавчої влади», – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.


Він також висловив сподівання, що новопризначений керівник району, маючи успішний досвід роботи на посаді голови Києво-Святошинського району, зможе організувати роботу РДА на високому рівні та забезпечити законність та економічний розвиток на території Бучанського району – одного з найпотужніших в регіоні.

«Особливу увагу потрібно приділити реалізації державної програми «Велике будівництво» в районі. Мешканці мають отримати гідні умови соціальної інфраструктури. Також перед керівництвом району стоїть складне питання протистояння коронавірусу. Епідемічна ситуація в Бучанському районі є складною і вимагає значної уваги», – підкреслив голова КОДА Василь Володін.


Після офіційного представлення нового голови РДА керівник області відвідав акціонерне товариство «Південтеплоенергомонтаж», де ознайомився основними напрямками роботи підприємства.
0 0

пресслужба Київської ОДА 
 Бучанський район Буча Федорук Анатолій Петрович відеосюжет ІА ПОГЛЯД
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Мер Бучі увійшов до складу ради розвитку громад та територій Київської області

Мер Бучі увійшов до складу ради розвитку громад та територій Київської області

Буча та регіон
Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка

Бучанське районне управління поліції буде знаходитись у місті Боярка

Буча та регіон
Бучанську РДА зареєстровано як юридичну особу

Бучанську РДА зареєстровано як юридичну особу

Буча та регіон
Про реорганізацію і приєднання районних рад в Бучанський район

Про реорганізацію і приєднання районних рад в Бучанський район

Бучанські новини
Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Буча та регіон
У Мироцькому відкрили нову амбулаторію

У Мироцькому відкрили нову амбулаторію

Буча та регіон
Анатолій Присяжнюк: «Ми працюємо не заради поліпшення умов лікарів, а пацієнтів!»

Анатолій Присяжнюк: «Ми працюємо не заради поліпшення умов лікарів, а пацієнтів!»

Бучанські новини
28 квітня у Бучі відбувся круглий стіл “Великий Київ! Від ідеї до реалізації”

28 квітня у Бучі відбувся круглий стіл “Великий Київ! Від ідеї до реалізації”

Буча та регіон
Децентралізація: Бородянка як адміністративний центр. Розяснення

Децентралізація: Бородянка як адміністративний центр. Розяснення

Буча та регіон
26 січня у Бучі відбулися звітні збори регіонального відділення Асоціації міст

26 січня у Бучі відбулися звітні збори регіонального відділення Асоціації міст

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.