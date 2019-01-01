Бучанський район: 544 тис.грн сплатили до місцевих бюджетів власники елітних автомобілів

Найбільші суми транспортного податку перерахували платники, зареєстровані на територіях Бучанського району – 544 тис грн, Бориспільського – 365 тис грн, Обухівського – 227 тис грн.

Як отримати податкове повідомлення?

У розрізі категорій платників юридичні особи забезпечили 75% із загальної суми надходжень – 1,2 млн грн.Решту – 0,4 млн грн – сплатили фізичні особи.Нагадуємо, сплачується траспортний податок за місцем реєстрації платника податку, вказаною в реєстраційних документах на автомобіль, та зараховується до місцевих бюджетів. У 2021 році транспортний податок сплачується за 2021 рік.У такому випадку платнику необхідно звернутись до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних.У такому випадку податок сплачується з того місяця, коли ви придбали автомобіль. А податкове повідомлення-рішення надсилається платнику після отримання інформації про перехід права власності. (Інформація у податкових органах оновлюється приблизно один раз на квартал).У разі спливу п‘ятирічного віку легкового автомобіля протягом поточного року, податок сплачується з 1 січня до місяця, наступного за тим, в якому вік автомобіля досяг п’яти років. (Тобто, якщо п’ятирічний вік легкового автомобіля закінчується у липні, то податок сплачується до 01 серпня звітного року.)Транспортний податок за такий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому це відбулось: якщо машину угнали у липні, то податок не сплачується з серпня. Такий факт має бути підтверджений відповідними документами, зокрема правоохоронними органами.У разі повернення легкового автомобіля, платнику податків необхідно протягом 10 днів надати до податкової постанову або рішення слідчого, прокурора або рішення суду.Податковим кодексом України не передбачено пільг для сплати транспортного податку.