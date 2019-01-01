Вночі в Ірпені горіла електрощитова в під'їзді 16-ти поверхового будинку

30 березня о 02 год. 44 хв. на пункт зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання електрощитової в під'їзді 16-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-СОтримавши повідомлення, на місце події негайно були направлено два відділення 36 ДПРЧ м. Ірпінь, одне відділення 35 ДПРЧ м. Буча, одне відділення 53 ДПРП сел. Гостомель та авто драбину 36-ДПРЧ м. Ірпінь. По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплено електрощитову у під'їзді.О 04:05 загорання було локалізовано, а о 04:25 ліквідовано повністю за допомогою 1 ствола «Б». Загалом на місці працювало 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.