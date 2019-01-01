Про пожежу житлового будинку у Коцюбинське

28 березня 2021 року о 18:49 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку, за адресою: сел. Коцюбинське, вул. Парижської комуни, 3-Д.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 54-ї Державного пожежно-рятувального посту сел. Коцюбинське (1 АЦ-40) та Державної пожежно-рятувальної частини №36 м. Ірпінь (1 АЦ).По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплений 2-й поверх 2-х поверхового житлового будинку, потрібна допомога.О 18:57 до місця події направлено 1 АЦ 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.О 19:11 є загроза розповсюдженню полум’я на поруч розташовані будівлі, необхідна допомога.О 19;12 до місця виклику додатково направлено 1 АЦ 36-ї ДПРМ м Ірпінь та 1 АЦ 62-ДПРЧ м. Вишневе.О 20:50 пожежу вдалося локалізувати та о 21:47 ліквідувати. Постраждалих немаєВнаслідок пожежі вогнем знищена дах та крівлю на площі 520 м. кв., меблі, речі домашнього вжитку, побутову техніку, оргтехніку.Загалом на пожежу було залучено 5 одиниць техніки (АЦ) та 18 чоловік особового складу.