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Михайлівська-Рубежівка: Відновлено роботу амбулаторії сімейної медицини

26 березня відновлена робота амбулаторії сімейної медицини у Михайлівці-Рубежівці.
Амбулаторія працює з 08:00 до 20:00 у будні та з 08:00 до 14:00 у суботу.
За довідками звертайтеся за телефонами:
+380459795200
+380990410379.

Про це повідомив ірпінський міський голова Олександр Маркушин на сторінці в фейсбук.





Відтепер заклад входить у мережу Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги, отримав ліцензію Міністерства охорони здоров’я та укладено договір з Національною службою здоров’я України.
..
Амбулаторія оснащена необхідним обладнанням, діють палати денного стаціонару, фізкабінет.
Тут зможуть обслуговуватися до 8 тисяч мешканців Михайло-Рубежівського старостинського округу.
...
Від 1 квітня почне працювати й амбулаторія монопрактики у Козинцях, яка візьме на себе пацієнтів того округу.
Дякую лікарям нашої первинки, які у цей складний час першими беруть на себе удар!
Усім здоров’я!


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медицина Михайлівка-Рубежівка
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