Михайлівська-Рубежівка: Відновлено роботу амбулаторії сімейної медицини

Відтепер заклад входить у мережу Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги, отримав ліцензію Міністерства охорони здоров’я та укладено договір з Національною службою здоров’я України.

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Амбулаторія оснащена необхідним обладнанням, діють палати денного стаціонару, фізкабінет.

Тут зможуть обслуговуватися до 8 тисяч мешканців Михайло-Рубежівського старостинського округу.

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Від 1 квітня почне працювати й амбулаторія монопрактики у Козинцях, яка візьме на себе пацієнтів того округу.

Дякую лікарям нашої первинки, які у цей складний час першими беруть на себе удар!

Усім здоров’я!

26 березня відновлена робота амбулаторії сімейної медицини у Михайлівці-Рубежівці.Амбулаторія працює з 08:00 до 20:00 у будні та з 08:00 до 14:00 у суботу.За довідками звертайтеся за телефонами: