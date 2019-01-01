COVID-19 за останню добу: Ірпінь +74, Буча +28. Статистика району

Статистика Бучанського району за останю добу 25 березня:
Всього: 294, у т.ч. 11 дітей:
м. Буча – 28,
смт. Ворзель – 4,
смт. Гостомель – 26,
смт. Коцюбинське – 3,
м. Ірпінь – 74 (з них 3 дітей),
м. Вишневе – 25,
смт. Бородянка – 13
смт. Немішаєве – 10
смт. Пісківка – 28 (з них 2 дітей)
смт. Клавдієво-Тарасове – 6 (з них 3 діітей)
с. Дружня – 2, с. Загальці – 2, с. Козинці – 1,
с. Майданівка – 1, с. Микуличі – 5, с. Нова Буда – 3 (з них 1 дитина),
с. Великий Карашин – 2, с. Колонщина – 2, с. Комарівка – 1,
с. Копилів – 1, с. Липівка – 1, с. Рожів – 1, с. Яблунівка – 3,
с. Білогородка – 1, с. Гореничі – 2, с. Горенка – 1,
с. Дмитрівка – 3, с. Музичі – 1 (дитина), с. Нове Залісся – 1,
с. Озерщина – 2, с. Пилиповичі – 1,
с. Петропавлівська Борщагівка – 5,
с. Святопетрівське – 4,
с. Софіївська Борщагівка – 15 (з них 1 дитина),
с. Чайки – 5,
смт. Макарів – 11.
Один летальний випадок в Ірпені.
Всього: 294, у т.ч. 11 дітей:
м. Буча – 28,
смт. Ворзель – 4,
смт. Гостомель – 26,
смт. Коцюбинське – 3,
м. Ірпінь – 74 (з них 3 дітей),
м. Вишневе – 25,
смт. Бородянка – 13
смт. Немішаєве – 10
смт. Пісківка – 28 (з них 2 дітей)
смт. Клавдієво-Тарасове – 6 (з них 3 діітей)
с. Дружня – 2, с. Загальці – 2, с. Козинці – 1,
с. Майданівка – 1, с. Микуличі – 5, с. Нова Буда – 3 (з них 1 дитина),
с. Великий Карашин – 2, с. Колонщина – 2, с. Комарівка – 1,
с. Копилів – 1, с. Липівка – 1, с. Рожів – 1, с. Яблунівка – 3,
с. Білогородка – 1, с. Гореничі – 2, с. Горенка – 1,
с. Дмитрівка – 3, с. Музичі – 1 (дитина), с. Нове Залісся – 1,
с. Озерщина – 2, с. Пилиповичі – 1,
с. Петропавлівська Борщагівка – 5,
с. Святопетрівське – 4,
с. Софіївська Борщагівка – 15 (з них 1 дитина),
с. Чайки – 5,
смт. Макарів – 11.
Один летальний випадок в Ірпені.