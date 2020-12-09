Податкова: Адміністративні послуги платникам надаються виключно в онлайн-режимі

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» (із змінами) посилено обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19.
У зв’язку із зазначеним, адміністративні послуги платникам надаються виключно в онлайн-режимі. У разі крайньої необхідності, адміністративні послуги можуть бути надані за попереднім записом.
Номери телефонів, за якими можна записатися для отримання адміністративних послуг безпосередньо в ЦОП ГУ ДПС у Київській області:
► щодо отримання ліцензій: (044) 273-31-39;
► щодо отриманні картки платника податків: (044) 200-37-56;
► щодо отримання електронних довірчих послуг: (044) 200-37-61
Вхідна кореспонденція приймається виключно через «скриньки», встановлені на вході до ЦОП.
ГУ ДПС у Київській області