» » КП "Бучасервіс" (ЖЕК) приймає громадян за попереднім записом
  • Сьогодні, 12:21
  • 36
  • 0
+aA | -Aa 

КП "Бучасервіс" (ЖЕК) приймає громадян за попереднім записом

КП "Бучасервіс" повідомляє, що особистий прийом громадян працівниками та посадовими особами проводиться за попереднім телефонним записом за номером: +380459749092.



КП «Бучасервіс» повідомляє, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом «SARS-CoV-2», у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, враховуючи протокол № 6 позачергового засідання комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради від 17.03.2021, та згідно наказу начальника КП «Бучасервіс» № 66 передбачено проведення особистого прийому громадян працівниками та посадовими особами КП «Бучасервіс» за попереднім телефонним записом по телефону: (04597) 490-92.



Телефони зберегли в нашому Інфо-боті.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot


Довідома:
- для отримання інформації щодо розрахунків (04597) 29-905;
- диспетчерська служба (04597) 25-790 (цілодобово), +380-67- 443-08-23;
- служба ритуальних послуг +380-67-952-31-12, +380-95-607-27-96;
- через електрону почту [email protected];
- через скриньку для прийому кореспонденції, що розміщена біля адміністративного будинку КП «Бучасервіс» за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча.

Аварійна служба продовжує працювати у штатному режимі

1 0

#coronavirus Жек Буча інфо-бот
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанський центр соціальних служб працює за попереднім записом

Бучанський центр соціальних служб працює за попереднім записом

Буча та регіон
Бучанське МТГ: Прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи

Бучанське МТГ: Прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи

Буча та регіон
У Гостомелі обмежено відвідування селищної ради

У Гостомелі обмежено відвідування селищної ради

Буча та регіон
Ірпіньводоканал перейшов на дистанційну роботу

Ірпіньводоканал перейшов на дистанційну роботу

Буча та регіон
Бучанський водоканал: Послуги з водопостачання та водовідведення виконуватиме БУЧАСЕРВІС (ЖЕК)

Бучанський водоканал: Послуги з водопостачання та водовідведення виконуватиме БУЧАСЕРВІС (ЖЕК)

Буча та регіон
Бучанське УЖКГ працює дистанційно

Бучанське УЖКГ працює дистанційно

Буча та регіон
Ірпінський ЦНАП приймає громадян за попереднім записом

Ірпінський ЦНАП приймає громадян за попереднім записом

Ірпінський вісник
СОЦЗАХИСТ: Прийом громадян тільки за попереднім записом

СОЦЗАХИСТ: Прийом громадян тільки за попереднім записом

Управління соціальної політики
Укрзалізниця відновлює рух ще 14 приміських поїздів

Укрзалізниця відновлює рух ще 14 приміських поїздів

транспорт
Ірпінська ОДПІ про звернення громадян

Ірпінська ОДПІ про звернення громадян

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.