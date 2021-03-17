КП "Бучасервіс" (ЖЕК) приймає громадян за попереднім записом

КП "Бучасервіс" повідомляє, що особистий прийом громадян працівниками та посадовими особами проводиться за попереднім телефонним записом за номером: +380459749092.
КП «Бучасервіс» повідомляє, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом «SARS-CoV-2», у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, враховуючи протокол № 6 позачергового засідання комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради від 17.03.2021, та згідно наказу начальника КП «Бучасервіс» № 66 передбачено проведення особистого прийому громадян працівниками та посадовими особами КП «Бучасервіс» за попереднім телефонним записом по телефону: (04597) 490-92.
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Довідома:
- для отримання інформації щодо розрахунків (04597) 29-905;
- диспетчерська служба (04597) 25-790 (цілодобово), +380-67- 443-08-23;
- служба ритуальних послуг +380-67-952-31-12, +380-95-607-27-96;
- через електрону почту [email protected];
- через скриньку для прийому кореспонденції, що розміщена біля адміністративного будинку КП «Бучасервіс» за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча.
- для отримання інформації щодо розрахунків (04597) 29-905;
- диспетчерська служба (04597) 25-790 (цілодобово), +380-67- 443-08-23;
- служба ритуальних послуг +380-67-952-31-12, +380-95-607-27-96;
- через електрону почту [email protected];
- через скриньку для прийому кореспонденції, що розміщена біля адміністративного будинку КП «Бучасервіс» за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча.
Аварійна служба продовжує працювати у штатному режимі