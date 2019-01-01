Рейтинг шкіл Київської області 2020 року

Інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua" складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.

Дві бучанські школи потрапили в першу десятку рейтингу.

7 місце - Бучанська Українська гімназія;

9 місце - Бучанської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.

54 місце - Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №4.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.