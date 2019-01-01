Рейтинг шкіл Київської області 2020 року

Інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua" складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
Дві бучанські школи потрапили в першу десятку рейтингу.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
7 місце - Бучанська Українська гімназія;
9 місце - Бучанської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.
54 місце - Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №4.
9 місце - Бучанської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.
54 місце - Бучанський НВК "спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст." №4.
Вітаємо!
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