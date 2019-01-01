В Україні виявлено нові, небезпечні мутації "Британського" штаму вірусу SARS-CoV-2

Інститут молекулярної біології і генетики інформує.

Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох - з Києва, науковці ІМБГ виявили у всіх зразках нові мутації «британського» штаму коронавірусу.

Модифікований «британець» відрізняється від попередника, вперше виявленого у Великій Британії восени 2020 р., критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи людини.Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували поодинокі випадки попереднього «британського» штаму.Вочевидь, саме комбінація модифікованих штамів «британця» спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей.«Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами «британця», - підкреслює директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.Отримані науковцями нашого інституту дані вже зареєстровані в міжнародній базі GISAID.Минулого тижня про результати дослідження ІМБГ було поінформовано Раду національної безпеки та оборони України, а також делегацію ВООЗ, яка відвідала наш інститут.Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується більш важкими клінічними проявами. І застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи.Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які «заходять» у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії.Методом повногеномного секвенування науковці ІМБГ можуть визначити загрозливі зміни у вірусі SARS-CoV-2 впродовж тижня – для цього у нас є і сучасне обладнання, і фахівці, а тепер -вже й досвід.До речі, швидкість отримання результатів секвенування – дуже важливий чинник у боротьбі з ковідом, який може допомогти врятувати життя багатьом нашим співвітчизникам. Як відомо, досі зразки, взяті у хворих, ЦГЗ України відправляв для дослідження в європейські лабораторії ВООЗ і отримував результати через 1-1,5 місяця.