Бучанська МТГ: Результати конкурсу "Калиновий голос Київщини"

Підведені підсумки міського туру вокального шоу, яке в цьому році проводилося дистанційно. Для участі надійшов 21 конкурсний виступ із семи закладів освіти Бучанської міської територіальної громади.
Результати конкурсу на підставі рішення журі:
ГРАН-ПРІ міського вокального шоу отримує СОФІЯ ВЄТРОВА, учениця Бучанського НВК № 3 (керівник – Оксана Кисимес)
Категорія «Солісти» (вікова категорія 6-10 років):
1 місце – ВАЛЕРІЯ КОЖЕВНИКОВА, учениця Бучанського НВК № 4 (керівник – Світлана Мащенко)
2 місце – ІРИНА МІЛЬ, учениця КЗ «Блиставицький ЗЗСО» № 6 (керівник – Катерина Міль)
3 місце – ОРИНА ФРОЛОВА, учениця Бучанського НВК № 4 (керівник – Світлана Мащенко)
Категорія «Солісти» (вікова категорія 11-14 років):
1 місце – ВЕРОНІКА ГОРОБЕЦЬ, учениця КЗ «Блиставицький ЗЗСО» № 6 (керівник – Катерина Міль)
2 місце – МАРІЯ ГУДИК, учениця КЗ «Гаврилівський ЗЗСО» № 8 (керівник – Галина Фидонюк)
3 місце – АННА КАТОЛІЧЕНКО, учениця КЗ «Блиставицький ЗЗСО» № 6 (керівник – Катерина Міль)
Категорія «Солісти» (вікова категорія 15-17 років):
1 місце – КАРІНА РИДЗАНИЧ, учениця Бучанського НВК № 4 (керівник – Ліна Іщук)
2 місце – УЛЯНА КЛИМЕНКО, вихованка Бучанського центру позашкільної роботи (керівник – Лілія Водяхіна)
3 місце – ІВАН ПЕРЕПЕЧЕНКО, учень Бучанського НВК № 2 (керівник – Наталія Величко)
Категорія «Вокальні колективи»:
1 місце – вокальний ансамбль «ВЕСЕЛКА» КЗ «Блиставицький ЗЗСО» №6 (керівник – Катерина Міль)
2 місце – вокальна студія «ВОДОГРАЙЧИК» Бучанського центру позашкільної роботи (керівник – Лілія Водяхіна)
Категорія «Колективи малих форм»:
1 місце – дует: ТІАНА ШАНЮК та МАТВІЙ АСТАШЕНКОВ – вихованці Бучанського центру позашкільної роботи (керівник – Лілія Водяхіна)
2 місце – дует: КАТЕРИНА БАКАЙ та ОЛЕКСАНДРА БЛАЖКО – учениці КЗ «Гаврилівський ЗЗСО» № 8 (керівник – Світлана Гутніченко)
3 місце – тріо: ДАР’Я БОРОДА, КАРІНА ШЕПТИЦЬКА, СОФІЯ ПАШЕВСЬКА – учениці КЗ «Гаврилівський ЗЗСО» № 8 (керівник – Галина Фидонюк)
Дякуємо всім за участь та вітаємо переможців, які представлятимуть нашу громаду в обласному турі шоу «Калиновий голос Київщини»