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  • Учора, 16:27
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В Ірпінській центральній лікарні запущено власну кисневу станцію

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на сторінці Фейсбук повідомив про запуск кисневої станції з трьома кисневими генераторами в Ірпінській центральній лікарні.





В Ірпінській центральній лікарні запущено власну кисневу станцію, оснащену трьома кисневими генераторами. А це означає, що відтепер всі 100 ліжко-місць, які передбачені для лікування пацієнтів з Covid-19 будуть повністю забезпечені високопотоковим киснем - 15-20 літрів за хвилину на людину.

Саме безперебійне кисневе забезпечення – це основний момент у лікуванні хворих на коронавірус. Аналізуючи як розвивалася ситуація закордоном, ще наприкінці минулого року ми розуміли, що кисню потрібно буде багато і почали розробляти проект. Зараз ми бачимо, що це було правильним рішенням і тепер ми матимемо кисень, незалежно від наявності у постачальників, погодних умов чи форс-мажорів. А це – людські життя!

Хочу подякувати підприємцям – компаніям «Кюне і Нагель» та «Ветропак», які вкотре підставили нам плече і придбали для станції один із генераторів. Загалом вартість будівництва цього об’єкту склала майже 9 мільйонів гривень.


Кваліфіковані лікарі цілодобово борються за здоров’я і життя людей!

Ірпінська міська лікарня (розташована в місті Буча) - має власну кисневу станцію, сучасне інфекційне відділення на 40 ліжко-місць, реконструйовані палати в терапевтичному відділенні під лікування пацієнтів з Covid-19 на 60 ліжко-місць, у тому числі з палатами інтенсивної терапії, обладнаних моніторами пацієнта, апаратами ШВЛ, аспіраторами тощо.

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Лікарня #coronavirus Маркушин Ірпінь
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