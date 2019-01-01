Ірпінський міський голова Олександр Маркушин на сторінці Фейсбук повідомив про запуск кисневої станції з трьома кисневими генераторами в Ірпінській центральній лікарні.

В Ірпінській центральній лікарні запущено власну кисневу станцію, оснащену трьома кисневими генераторами. А це означає, що відтепер всі 100 ліжко-місць, які передбачені для лікування пацієнтів з Covid-19 будуть повністю забезпечені високопотоковим киснем - 15-20 літрів за хвилину на людину.



Саме безперебійне кисневе забезпечення – це основний момент у лікуванні хворих на коронавірус. Аналізуючи як розвивалася ситуація закордоном, ще наприкінці минулого року ми розуміли, що кисню потрібно буде багато і почали розробляти проект. Зараз ми бачимо, що це було правильним рішенням і тепер ми матимемо кисень, незалежно від наявності у постачальників, погодних умов чи форс-мажорів. А це – людські життя!



Хочу подякувати підприємцям – компаніям «Кюне і Нагель» та «Ветропак», які вкотре підставили нам плече і придбали для станції один із генераторів. Загалом вартість будівництва цього об’єкту склала майже 9 мільйонів гривень.