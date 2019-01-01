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  • Учора, 15:35
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Від 23 березня курсування маршрутний автобусів від Ірпінського АТП - під питанням

Через запровадження посиленого карантину на Київщині ситуація з маршрутним транспортом стала дуже напруженою. Можливо відзавтра рух автобусів Ірпінського АТП може зупинитися..



В сюжеті телеканалу Погляд директор ТОВ "Ірпінське АТП 13250" Олег Сотніков повідомив наступне:
Возити пасажирів у кількості 50% від посадочних місць – збитково.
З Ірпеня в Київ за раз ми можемо взяти лише 12-13 людей.
На сьогодні є протиріччя між рішенням обласної комісії з ТЕБ та НС, яка дозволила часткове перевезення пасажирів з 22 березня по 9 квітня та рішенням МОЗу, яке перевело Київщину в "червону" карантинну зону де рух громадського транспорту призупиняється.
Зараз ми чекаємо роз’яснення від МОЗу та КОДА щодо цієї ситуації, – зазначив Олег Сотніков.


Детальніше обіцяють пояснити за корпоративним телефоном
+380504959395
... на жаль, найближчими годинами, ми не змогли додзвонитися...



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