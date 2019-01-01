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Від 21 березня поліція відновлює патрулювання в місті (у зв'язку з посиленням карантиних заходів)

Від 21 березня 2021 року, у зв'язку з посиленням карантиних заходів, відновлюється патрулювання міста Буча


Правоохоронці відділення поліції №1 (м.Буча) Бучанського районного управління поліції спільно з представниками ГО "Бучанська варта" відвідали промисловий ринок, заклади харчування, магазини непродуктової групи товарів та провели роз'яснювальні бесіди з власниками закладів і з їхніми працівниками щодо дотримання правил безпеки під час посилення карантинних вимог.
Бучанці доволі доброзичливо поставилися до настанов правоохоронців та пообіцяли дотримуватися і виконувати їх.
Наполегливо просимо усіх громадян: не забувати одягати маску, мити руки та без особливої потреби не відвідувати громадські місця.
Бережіть себе, своїх близьких та оточення!
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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 Бучанська варта поліція
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