Від 21 березня поліція відновлює патрулювання в місті (у зв'язку з посиленням карантиних заходів)

Від 21 березня 2021 року, у зв'язку з посиленням карантиних заходів, відновлюється патрулювання міста Буча
Правоохоронці відділення поліції №1 (м.Буча) Бучанського районного управління поліції спільно з представниками ГО "Бучанська варта" відвідали промисловий ринок, заклади харчування, магазини непродуктової групи товарів та провели роз'яснювальні бесіди з власниками закладів і з їхніми працівниками щодо дотримання правил безпеки під час посилення карантинних вимог.
Бучанці доволі доброзичливо поставилися до настанов правоохоронців та пообіцяли дотримуватися і виконувати їх.
Наполегливо просимо усіх громадян: не забувати одягати маску, мити руки та без особливої потреби не відвідувати громадські місця.
Бережіть себе, своїх близьких та оточення!