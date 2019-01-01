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Березинцю Володимиру Макаровичу вітання в честь 85–річчя!

Березинцю Володимиру Макаровичу в честь 85–річчя!



«І все ж радієш, що тебе люблю,
Хоч юнь моя – то вже далекий ранок.
У золотий, у твій життєвий жбанок
Я досвіду і щирості ввіллю…

Марнієш теж…але твоя краса
Ще манить, наче осені малюнок.
Дивлюсь на неї, мовби у чарунок.
А душу ніби вимила роса.»

(Березинець В.В.)

Хоч Вам вже вісімдесят п’ять,


Очі, як в юності горять.
Кохання, що було гаряче,
Палке у пристрасті, юначе,
В ніжну любов переросло,
Биття сердець злилось в одно,
Спільні в них погляди, бажання,
Діти, онуки і натхнення.
І от уже п'ятдесят сім
Як спільне все, не тільки дім.

Дитя весни Березинець
Завжди взірець і молодець.
Він все життя прожив у праці,
Не друзі йому всі ледачі.
Війна і голод, праця в полі,
Він не любимчик був у долі.
Прекрасний зварник пів століття,
Слід буде не одне століття
Його вогненних вмілих рук
І паралельно творів друк.

Його манили ліс і луки,
Жива природа, птаства звуки,
А тому, взявши торбу в руки,
Узяти йшов натхнення й ліки.
Усі рослини добре знає,
Завжди він вчасно їх збирає.
Небо, земля в травах і води…
Черпає сили із природи.
То ж Володимир Березинець
Трима папір і олівець
Завжди, як слід, на по готові.
І ллються твори його нові.

Знають усі, хто з ним бували,
Завжди є хліб і шматок сала,
Та й пиріжечки до усього
У чемоданчику у нього.
А ще настоянка цілюща,
Яку оцінять всі тямущі.
Всі посміхалися і знали,
Дружини руки те збирали.

Оце й секрет їх довголіття.
Дай Бог дожити до століття
У такій злагоді й любові.
Довіку будьте ви здорові.

Вітаєм, ювіляре, друже!
Будьте міцні завжди і дужі!
Нових Вам творів, сил від Бога,
Життєва довга хай дорога
Буде натхненна, плодовита.
Радійте, посміхайтесь світу!

березень 2021 р.
Ніна Шуляк від імені спілки поетів Бучі.
________________________________________


Березинець Володимир Макарович

.
Народився Володимир 21 березня 1936 року в с. Вища Дубечня Вишгородського району на Київщині, якраз в Міжнародний день поезії.
Працював на новобудовах України газоелектрозварником майже пів століття, за сумлінну працю нагороджений медаллю «За доблесну працю», має дипломи і грамоти.

Вірші почав писати з юності. На літературну творчість великий вплив мав поет
Василь Симоненко, з яким був знайомий особисто. Його він вважає своїм учителем.
Був переможцем обласного міжнародного літературного конкурсу «Сонячні кларнети» в 1972 році, Всеукраїнського літературно- мистецького свята «Просто на Покрову» в 2017 році.
Неодноразово був лауреатом всеукраїнського фестивалю «Поетичний рушник».
Автор збірок «Квітка» та «Я поет із будов і доріг».


фото з архіву сайта

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