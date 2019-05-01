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Від 21 березня в Київській області запроваджують посиленні карантинні обмеження


Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на брифінгу у Facebook. За його словами, у області буде заборонено:
► перевезення пасажирів в громадському транспорті понад з половиною заповнених місць для сидіння;
► проведення богослужінь;
► прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і на винос;
► робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів;
► робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
► робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів;
► робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати. 4-11 класи будуть навчатися дистанційно.




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#coronavirus Бучанський район Буча
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