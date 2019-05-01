Від 21 березня в Київській області запроваджують посиленні карантинні обмеження

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на брифінгу у Facebook. За його словами, у області буде заборонено:► перевезення пасажирів в громадському транспорті понад з половиною заповнених місць для сидіння;► проведення богослужінь;► прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і на винос;► робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів;► робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;► робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів;► робота непродовольчих ринків та ярмарків.Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати. 4-11 класи будуть навчатися дистанційно.