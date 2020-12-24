Буча, 25 березня: Порядок денний 9 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 9 сесії VIIІ скликання 25 березня 2021 року.
1
|Про роботу приміського і місцевого пасажирського автотранспорту, облаштування зупинок та стан автодорожнього покриття в Бучанській МТГ
2
|Про стан водоканалізаційного господарства в Бучанській міській територіальній громаді
3
|Про внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської міської ради VIIІ скликання від 24 грудня 2020 року за № 124-5-VIIІ « Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік»
4
|Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади за 2019-2020 роки
5
|Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради № 116-5-VIIIвід 24.12.2020 р. «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»
6
|Про поновлення гр. Медведєвій Лілії Вікторівні договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:117:0139 площею 25кв.м. по вул. Склозаводська, 14-ж в м.Буча
7
| Про поновлення гр. Тимченко Наталії Анатоліївні договору оренди земельної ділянки к.н.3210945600:01:023:0044 площею 1860 кв.м.
вул. Кичеївська, 4 в селищі Ворзель
8
|Про поновлення гр. Цибульському Олегу Євгенійовичу договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:082:0206 площею 841 кв.м. вул. Антонія Михайловського, 5 в м.Буча
9
| Про поновлення ФОП Забарчуку Володимиру Леонідовичу договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:115:0173 площею
1187 кв.м. пров. Залізничний,3 в м.Буча
10
| Про поновлення ФОП Забарчуку Володимиру Леонідовичу договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:115:0174 площею
198 кв.м. пров. Залізничний,7 в м.Буча
11
|Про поновлення ФОП Петрусьовій Ользі Михайлівні договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:044:0164 площею 32 кв.м, по вул. Яснополянській, 9-а в м. Буча
12
|Про надання дозволу ТОВ «Промисловий концерн «Мрія»» на укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на земельні ділянки площею 16 кв.м по вул. Яблунській, 203-г, площею 15 кв.м по вул. Тарасівській, 8-а, площею 18 кв.м по вул. Центральній, 33-а в м. Буча для встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
13
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс КП «Бучазеленбуд»
14
| Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 на баланс Ворзельського
ЗЗСО І-ІІІ ст. №10 Відділу освіти Бучанської міської ради
15
| Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. –
ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4
16
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс Відділу освіти Бучанської міської ради
17
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс КЗЛЗЗСО І-ІІ ст. №7 Відділу освіти Бучанської міської ради
18
|Про переведення Комунального закладу «Ворзельський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10» Бучанської міської ради Київської області на самостійний бухгалтерський облік
19
|Про роботу відділу освіти Бучанської міської ради щодо виконання Програми розвитку та фінансування системи освіти Бучанської міської територіальної громади за 2020 рік
20
|Про списання шляхом продажу на аукціоні та ліквідації основних засобів з балансу КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради.
21
|Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради від 30 січня 2020 р. №4520-73-VII «Про списання з балансу основних засобів ЖКП «Поліське» Бучанської міської ради»
22
|Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Бучазеленбуд» у новій.редакції.
23
|Про передачу підмітально – прибиральної машини з балансу КП «Бучазеленбуд» на баланс КП «Бучасервіс»
24
|Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,0 га для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення та інженерних мереж в межах вулиць Вокзальна, Б. Ступки та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області.
25
|Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 0,52 га для розміщення ринкового комплексу в межах вул.Островського, Жовтнева, торговельних закладів та садибної житлової забудови в м. Буча Київської області.
26
|Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,92 га для розміщення станції техобслуговування автомобілів в межах вулиць Нове Шосе, В. Чорновола, існуючої АЗС та садибної житлової забудови в м. Буча Київської області.
|Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
27
|Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в постійне користування КП « Бучазеленбуд» земельної ділянки в селі Луб’янка площею 0,3273га к.н. 3221084001:001:0075 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення( парк, сквер)
28
|Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Мироцьке вул. Лісова,20, Зареєструвати право комунальної власності на з/д к.н. 3222484801:01:001:0036 пл. 0,4101га для обслуговування свердловини
29
|Про затвердження документації із землеустрою Про укладання договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки ( 3210945300:01:098:0112 ) пл.. 0,0268га відділу освіти БМР , ПКПП « Теплокомунсервіс»
30
|Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості вул. Композиторів,24 селище Ворзель. Передача в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) КП « Київтеплоенерго» пл.. 5,3912га к.н. 3210945600:01:026:3001 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення ( землі рекреації)
31
|Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою реєстрації права комунальної власності ( територія загального користування Київська плаща вул. Енергетиків)
32
|Про затвердження документації із землеустрою. Про зміну цільового призначення з/д пл.. 0,0040га вул. Островського18-б з земель побутового обслуговування на землі для будівництва будівель торгівлі землекористувачі Риков Олександр Вячеславович, Сердунь Вчеслав, Мартинюк Святослав Ігорович.
33
|Про розгляд заяв клопотання Білоуса Ярослава Васильовича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва індивідуального гаража по вул. К-Мироцька,135-ж
34
|Про розгляд заяв Онопрійчука Віталія Миколайовича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) по вул. Грушевського
35
|Про розгляд звернення Кришталь Віталія Анатолійовича щодо укладання договору особистого строкового сервітуту на з/д 350 кв.м по вул. Нове шосе ( тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності в блоці з зупинковим павільйоном.
36
|Про розгляд заяв Ковальчука Олександра Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)
37
|Про розгляд заяви Михайлюк Наталії Вікторівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
38
|Про розгляд заяви Кожевнікової Наталії Василівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
39
|Про розгляд заяви Фалатюка Сергія Анатолійович щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
40
|Про розгляд заяв Агафонової Тетяни Миколаївни щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва
41
|Про розгляд заяви гр. Крученюк Діани Романівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча
42
|Про розгляд заяви гр. Репицького Юрія Володимировича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча
43
|Про розгляд заяви гр. Нікіфорова Євгена Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення садівництва в місті Буча
44
|Про розгляд заяви гр. Вітюка Олександра Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення садівництва в місті Буча
45
|Про розгляд заяви гр. Сільченка Володимира Володимировича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча
46
|Про розгляд заяви гр. Крученюка Володимира Леонідовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча
47
|Про розгляд клопотання гр. Грдличка Сергія Олександровича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча
48
| Про розгляд клопотань гр. Рибачика Ігоря Петровича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в місті Буча
49
| Про розгляд заяви гр. Юрчишина Івана Богдановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в місті Буча
50
| Про розгляд заяви гр. Крученюка Віталія Володимировича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в місті Буча
51
| Про розгляд заяви гр. Крученюк Олени Володимирівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в місті Буча
52
| Про розгляд заяви гр. Пантуса Іллі Валентиновича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в місті Буча
53
| Про розгляд клопотання Радченка Віталія Валерійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
в місті Буча по вул. Промислова
54
|Про розгляд клопотання Лагоди Ганни Сергіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) в місті Буча
55
|Про розгляд заяви Кондратенка Дмитра Анатолійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
56
|Про розгляд заяви Білоус Людмили Михайлівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)
57
|Про щодо надання дозволу гр. Запорожець Сергію Володимировичу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
58
|Про розгляд клопотання Асташенкова Руслана Вікторовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
59
|Про розгляд заяв Коротченко Наталії Петрівни щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва
60
|Про розгляд заяв Гуманицького Дмитра Антоновича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва
61
|Про розгляд заяв Гуманицької Олександри Миколаївни щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва
62
|Про розгляд заяви Зануди Олександра Миколайовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для садівництва
63
|Про розгляд заяви Павлюк Володимира Миколайовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для дачного будівництва
64
| Про розгляд заяви гр. Юрчишина Івана Богдановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в селище Ворзель
65
|Про розгляд заяви гр. Лисак Одарки Олексіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селище Ворзель
66
|Про розгляд клопотання Радченко Олени Георгіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в селищі Ворзель по вул Яблунська
67
| Про розгляд заяви Великого Володимира Степановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) в селищі Ворзель по вул Курортна
68
|Про розгляд клопотання Зеленіної Марії Сергіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
69
|Про розгляд клопотання Герасименка Сергія Івановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
70
|Про розгляд заяви Яригіна Михайла Сергійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
71
|Про розгляд клопотання Парфенюка Юрія Леонідовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянкив селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
72
|Про розгляд заяви Янгічер Олександра Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)
73
| Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:023:0001 у приватну власність Спасібо Лідії Миколаївні вул. Кичеївська,16 в смт. Ворзель
74
| Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:064:0001 у приватну власність Католіченко Світлані Василівні вул. Лісова,100 в смт. Ворзель
75
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:060:3019 у спільну часткову власність гр. Щипакіній З.Б( 2/3) ., Щипакіній С.В.(1/3), в селищі Ворзель, вул. Курортна, 102
76
| Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
гр. Кашпіровського Петра Павловича (кадастровий номер 3221080500:03:004:0098)
с. Блиставиця Бучанського району Київської обл.
77
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084001:01:006:0209 у приватну власність гр. Сивобород Сергію Володимировичу с.Луб’янка, Бучанського району Київської області
78
| Про розгляд заяви . Кудіної Фелікси Михайлівни Щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки приватної власностік.н 3221084000:04:003:2083 в с. Луб’янка
79
|Про розгляд заяви Медвецького Дмитра Олеговича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селі Мироцьке для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).
80
|Про розгляд заяви Медвецького Олега Леонтійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селі Мироцьке для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)
81
| Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:034:0005 у приватну власність Вереті Любові Михайлівни
вул. Козацька,28 в с. Мироцьке
82
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0035 у приватну власність Кузьменку Віталію Володимировичу вул. Лісова,10 в с. Мироцьке
83
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:009:0015 у приватну власність Зінченку Сергію Вікторовичу вул. Приозерна,25 в село Мироцьке
84
|Про надання дозволу Авдєєвій Марії Дмитрівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості вул. І.Франка,141 в селищі Бабинці
85
| Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3221055300:02:021:0065 у приватну власність Кушніруку Анатолію Йосиповичу вул. Шевченка. в смт. Бабинці
86
| Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3221055300:02:011:0062 у приватну власність Стецюка Валентини Вікторівни вул. Кооперативна, 44а в смт. Бабинці
87
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:019:0122 у приватну власність Микитенко Віктору Євгеновичу вул. Травнева в смт. Бабинці
88
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:019:0120 у приватну власність Микитенко Віктору Євгеновичу вул. Козацька,55 в смт. Бабинці
89
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:023:0229 у приватну власність Внуковій Ганні Вікторівні вул. Івана Франка,9 в смт. Бабинці
90
|Про передачу земельної ділянки у власність гр. Журавлю Михайлу Васильовичу за кадастровим номером 3221882002:06:154:6016 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка) по вул. Федорова,15 в селі Тарасівщина
91
|Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221882001:06:142:0001 у власність гр. Гурській Ользі Анатоліївні по вул. Вербова в селищі Гаврилівка
92
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221882002:08:253:0166 у власність гр. Лук’янчук Анні Володимирівні вул. Шевченка,20, в селі Тарасівщина.
93
|Депутатські запити
94
|Різне