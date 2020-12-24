Буча, 25 березня: Порядок денний 9 сесії БМР



1 Про роботу приміського і місцевого пасажирського автотранспорту, облаштування зупинок та стан автодорожнього покриття в Бучанській МТГ



2 Про стан водоканалізаційного господарства в Бучанській міській територіальній громаді



3 Про внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської міської ради VIIІ скликання від 24 грудня 2020 року за № 124-5-VIIІ « Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік»



4 Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади за 2019-2020 роки



5 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради № 116-5-VIIIвід 24.12.2020 р. «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»



6 Про поновлення гр. Медведєвій Лілії Вікторівні договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:117:0139 площею 25кв.м. по вул. Склозаводська, 14-ж в м.Буча



7 Про поновлення гр. Тимченко Наталії Анатоліївні договору оренди земельної ділянки к.н.3210945600:01:023:0044 площею 1860 кв.м.

вул. Кичеївська, 4 в селищі Ворзель



8 Про поновлення гр. Цибульському Олегу Євгенійовичу договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:082:0206 площею 841 кв.м. вул. Антонія Михайловського, 5 в м.Буча



9 Про поновлення ФОП Забарчуку Володимиру Леонідовичу договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:115:0173 площею

1187 кв.м. пров. Залізничний,3 в м.Буча



10 Про поновлення ФОП Забарчуку Володимиру Леонідовичу договору оренди земельної ділянки к.н.3210800000:01:115:0174 площею

198 кв.м. пров. Залізничний,7 в м.Буча



11 Про поновлення ФОП Петрусьовій Ользі Михайлівні договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:044:0164 площею 32 кв.м, по вул. Яснополянській, 9-а в м. Буча



12 Про надання дозволу ТОВ «Промисловий концерн «Мрія»» на укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на земельні ділянки площею 16 кв.м по вул. Яблунській, 203-г, площею 15 кв.м по вул. Тарасівській, 8-а, площею 18 кв.м по вул. Центральній, 33-а в м. Буча для встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності



13 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс КП «Бучазеленбуд»



14 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 на баланс Ворзельського

ЗЗСО І-ІІІ ст. №10 Відділу освіти Бучанської міської ради



15 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. –

ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4



16 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс Відділу освіти Бучанської міської ради



17 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії на баланс КЗЛЗЗСО І-ІІ ст. №7 Відділу освіти Бучанської міської ради



18 Про переведення Комунального закладу «Ворзельський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10» Бучанської міської ради Київської області на самостійний бухгалтерський облік



19 Про роботу відділу освіти Бучанської міської ради щодо виконання Програми розвитку та фінансування системи освіти Бучанської міської територіальної громади за 2020 рік



20 Про списання шляхом продажу на аукціоні та ліквідації основних засобів з балансу КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради.



21 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради від 30 січня 2020 р. №4520-73-VII «Про списання з балансу основних засобів ЖКП «Поліське» Бучанської міської ради»



22 Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Бучазеленбуд» у новій.редакції.



23 Про передачу підмітально – прибиральної машини з балансу КП «Бучазеленбуд» на баланс КП «Бучасервіс»



24 Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,0 га для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення та інженерних мереж в межах вулиць Вокзальна, Б. Ступки та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області.



25 Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 0,52 га для розміщення ринкового комплексу в межах вул.Островського, Жовтнева, торговельних закладів та садибної житлової забудови в м. Буча Київської області.



26 Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,92 га для розміщення станції техобслуговування автомобілів в межах вулиць Нове Шосе, В. Чорновола, існуючої АЗС та садибної житлової забудови в м. Буча Київської області.



Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій



27 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в постійне користування КП « Бучазеленбуд» земельної ділянки в селі Луб’янка площею 0,3273га к.н. 3221084001:001:0075 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення( парк, сквер)



28 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Мироцьке вул. Лісова,20, Зареєструвати право комунальної власності на з/д к.н. 3222484801:01:001:0036 пл. 0,4101га для обслуговування свердловини



29 Про затвердження документації із землеустрою Про укладання договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки ( 3210945300:01:098:0112 ) пл.. 0,0268га відділу освіти БМР , ПКПП « Теплокомунсервіс»



30 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості вул. Композиторів,24 селище Ворзель. Передача в постійне користування земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації) КП « Київтеплоенерго» пл.. 5,3912га к.н. 3210945600:01:026:3001 для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення ( землі рекреації)



31 Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою реєстрації права комунальної власності ( територія загального користування Київська плаща вул. Енергетиків)



32 Про затвердження документації із землеустрою. Про зміну цільового призначення з/д пл.. 0,0040га вул. Островського18-б з земель побутового обслуговування на землі для будівництва будівель торгівлі землекористувачі Риков Олександр Вячеславович, Сердунь Вчеслав, Мартинюк Святослав Ігорович.



33 Про розгляд заяв клопотання Білоуса Ярослава Васильовича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва індивідуального гаража по вул. К-Мироцька,135-ж



34 Про розгляд заяв Онопрійчука Віталія Миколайовича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) по вул. Грушевського



35 Про розгляд звернення Кришталь Віталія Анатолійовича щодо укладання договору особистого строкового сервітуту на з/д 350 кв.м по вул. Нове шосе ( тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності в блоці з зупинковим павільйоном.



36 Про розгляд заяв Ковальчука Олександра Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)



37 Про розгляд заяви Михайлюк Наталії Вікторівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



38 Про розгляд заяви Кожевнікової Наталії Василівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



39 Про розгляд заяви Фалатюка Сергія Анатолійович щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



40 Про розгляд заяв Агафонової Тетяни Миколаївни щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва



41 Про розгляд заяви гр. Крученюк Діани Романівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча



42 Про розгляд заяви гр. Репицького Юрія Володимировича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча



43 Про розгляд заяви гр. Нікіфорова Євгена Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення садівництва в місті Буча



44 Про розгляд заяви гр. Вітюка Олександра Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення садівництва в місті Буча



45 Про розгляд заяви гр. Сільченка Володимира Володимировича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча



46 Про розгляд заяви гр. Крученюка Володимира Леонідовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча



47 Про розгляд клопотання гр. Грдличка Сергія Олександровича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Буча



48 Про розгляд клопотань гр. Рибачика Ігоря Петровича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в місті Буча



49 Про розгляд заяви гр. Юрчишина Івана Богдановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в місті Буча



50 Про розгляд заяви гр. Крученюка Віталія Володимировича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в місті Буча



51 Про розгляд заяви гр. Крученюк Олени Володимирівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в місті Буча



52 Про розгляд заяви гр. Пантуса Іллі Валентиновича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в місті Буча



53 Про розгляд клопотання Радченка Віталія Валерійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

в місті Буча по вул. Промислова



54 Про розгляд клопотання Лагоди Ганни Сергіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) в місті Буча



55 Про розгляд заяви Кондратенка Дмитра Анатолійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



56 Про розгляд заяви Білоус Людмили Михайлівни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)



57 Про щодо надання дозволу гр. Запорожець Сергію Володимировичу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



58 Про розгляд клопотання Асташенкова Руслана Вікторовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



59 Про розгляд заяв Коротченко Наталії Петрівни щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва



60 Про розгляд заяв Гуманицького Дмитра Антоновича щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва



61 Про розгляд заяв Гуманицької Олександри Миколаївни щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок в місті Буча для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для дачного будівництва



62 Про розгляд заяви Зануди Олександра Миколайовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для садівництва



63 Про розгляд заяви Павлюк Володимира Миколайовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в місті Буча для дачного будівництва



64 Про розгляд заяви гр. Юрчишина Івана Богдановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд в селище Ворзель



65 Про розгляд заяви гр. Лисак Одарки Олексіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селище Ворзель



66 Про розгляд клопотання Радченко Олени Георгіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в селищі Ворзель по вул Яблунська



67 Про розгляд заяви Великого Володимира Степановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) в селищі Ворзель по вул Курортна



68 Про розгляд клопотання Зеленіної Марії Сергіївни щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



69 Про розгляд клопотання Герасименка Сергія Івановича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



70 Про розгляд заяви Яригіна Михайла Сергійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



71 Про розгляд клопотання Парфенюка Юрія Леонідовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянкив селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



72 Про розгляд заяви Янгічер Олександра Юрійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селищі Ворзель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)



73 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210945600:01:023:0001 у приватну власність Спасібо Лідії Миколаївні вул. Кичеївська,16 в смт. Ворзель



74 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210945600:01:064:0001 у приватну власність Католіченко Світлані Василівні вул. Лісова,100 в смт. Ворзель



75 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:060:3019 у спільну часткову власність гр. Щипакіній З.Б( 2/3) ., Щипакіній С.В.(1/3), в селищі Ворзель, вул. Курортна, 102



76 Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності

гр. Кашпіровського Петра Павловича (кадастровий номер 3221080500:03:004:0098)

с. Блиставиця Бучанського району Київської обл.



77 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084001:01:006:0209 у приватну власність гр. Сивобород Сергію Володимировичу с.Луб’янка, Бучанського району Київської області



78 Про розгляд заяви . Кудіної Фелікси Михайлівни Щодо зміни цільового призначення

земельної ділянки приватної власностік.н 3221084000:04:003:2083 в с. Луб’янка



79 Про розгляд заяви Медвецького Дмитра Олеговича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селі Мироцьке для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка).



80 Про розгляд заяви Медвецького Олега Леонтійовича щодо надання дозволу на відведення земельної ділянки в селі Мироцьке для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)



81 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:034:0005 у приватну власність Вереті Любові Михайлівни

вул. Козацька,28 в с. Мироцьке



82 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0035 у приватну власність Кузьменку Віталію Володимировичу вул. Лісова,10 в с. Мироцьке



83 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:009:0015 у приватну власність Зінченку Сергію Вікторовичу вул. Приозерна,25 в село Мироцьке



84 Про надання дозволу Авдєєвій Марії Дмитрівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості вул. І.Франка,141 в селищі Бабинці



85 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3221055300:02:021:0065 у приватну власність Кушніруку Анатолію Йосиповичу вул. Шевченка. в смт. Бабинці



86 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3221055300:02:011:0062 у приватну власність Стецюка Валентини Вікторівни вул. Кооперативна, 44а в смт. Бабинці



87 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:019:0122 у приватну власність Микитенко Віктору Євгеновичу вул. Травнева в смт. Бабинці



88 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:019:0120 у приватну власність Микитенко Віктору Євгеновичу вул. Козацька,55 в смт. Бабинці



89 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:023:0229 у приватну власність Внуковій Ганні Вікторівні вул. Івана Франка,9 в смт. Бабинці



90 Про передачу земельної ділянки у власність гр. Журавлю Михайлу Васильовичу за кадастровим номером 3221882002:06:154:6016 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка) по вул. Федорова,15 в селі Тарасівщина



91 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221882001:06:142:0001 у власність гр. Гурській Ользі Анатоліївні по вул. Вербова в селищі Гаврилівка



92 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221882002:08:253:0166 у власність гр. Лук’янчук Анні Володимирівні вул. Шевченка,20, в селі Тарасівщина.



93 Депутатські запити