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Бучанський центр соціальних служб працює за попереднім записом

Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Бучанській громаді до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, вводяться додаткові обмежувальні заходи.
Центр соціальних служб буде здійснювати прийом громадян за попереднім телефонним записом.

Сектор служби у справах дітей та сім’ї :
+380459748312
+380459748307

Сектор соціальних служб для сімей, дітей та молоді:
+38459748307

Сектор надання соціальних послуг:
+380459748516

Телефони зберегли в Інфо-боті.
https://t.me/buchacomua_bot


Нагадаємо, що рішенням комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанськї міської ради для запобігання поширенню коронавірусу вирішено:
► перевести на дистанційну форму навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти, культури та спорту усіх форм власності з 18.03.2021 до 28.03.2021;
► заборонити проведення масових культурних, спортивних, соціальних та інших заходів в закритих приміщеннях;
► обмежити проведення в медичних закладах планових медоглядів працівників підприємств, установ та організацій;
► посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на об’єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у торгівельно-розважальних центрах, фітнес-клубах, закладах громадського харчування, магазинах тощо;
► здійснювати прийом громадян у виконавчих органах Бучанської міської ради, ЦНАП, управлінні соціальної політики, комунальних підприємствах, установах та організаціях за попереднім телефонним записом.

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Центр соціальних служб 
 #coronavirus субсидії
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