Бучанський центр соціальних служб працює за попереднім записом

Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Бучанській громаді до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, вводяться додаткові обмежувальні заходи.
Центр соціальних служб буде здійснювати прийом громадян за попереднім телефонним записом.
Сектор служби у справах дітей та сім’ї :
+380459748312
+380459748307
Сектор соціальних служб для сімей, дітей та молоді:
+38459748307
Сектор надання соціальних послуг:
+380459748516
Телефони зберегли в Інфо-боті.
https://t.me/buchacomua_bot
Нагадаємо, що рішенням комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанськї міської ради для запобігання поширенню коронавірусу вирішено:
► перевести на дистанційну форму навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти, культури та спорту усіх форм власності з 18.03.2021 до 28.03.2021;
► заборонити проведення масових культурних, спортивних, соціальних та інших заходів в закритих приміщеннях;
► обмежити проведення в медичних закладах планових медоглядів працівників підприємств, установ та організацій;
► посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на об’єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у торгівельно-розважальних центрах, фітнес-клубах, закладах громадського харчування, магазинах тощо;
► здійснювати прийом громадян у виконавчих органах Бучанської міської ради, ЦНАП, управлінні соціальної політики, комунальних підприємствах, установах та організаціях за попереднім телефонним записом.
Центр соціальних служб буде здійснювати прийом громадян за попереднім телефонним записом.
Сектор служби у справах дітей та сім’ї :
+380459748312
+380459748307
Сектор соціальних служб для сімей, дітей та молоді:
+38459748307
Сектор надання соціальних послуг:
+380459748516
Телефони зберегли в Інфо-боті.
https://t.me/buchacomua_bot
Нагадаємо, що рішенням комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанськї міської ради для запобігання поширенню коронавірусу вирішено:
► перевести на дистанційну форму навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти, культури та спорту усіх форм власності з 18.03.2021 до 28.03.2021;
► заборонити проведення масових культурних, спортивних, соціальних та інших заходів в закритих приміщеннях;
► обмежити проведення в медичних закладах планових медоглядів працівників підприємств, установ та організацій;
► посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на об’єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у торгівельно-розважальних центрах, фітнес-клубах, закладах громадського харчування, магазинах тощо;
► здійснювати прийом громадян у виконавчих органах Бучанської міської ради, ЦНАП, управлінні соціальної політики, комунальних підприємствах, установах та організаціях за попереднім телефонним записом.
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