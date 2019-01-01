Укрзалізниця оновила розклад руху поїздів (Україна 2021)

Нові маршрути — нові можливості! Тридцять нових сполучень. Швидше і зручніше влітку до моря, до гір та в цілому по Україні!«Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів», — підкреслив Олександр Перцовський.Також керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці розповів про основні напрямки курсування літніх поїздів: «Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ — Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова — до Одеси».Також однією з програм Укрзалізниці щодо поліпшення пасажирського сполучення є створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. Перспективним напрямком Олександр Перцовський назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом та Одесою. «Великі промислові та культурні центри зрештою отримають зручне залізничне сполучення, що стане в нагоді як бізнесу, так і туристам», — зазначив Олександр Перцовський.