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  • Учора, 14:50
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Укрзалізниця оновила розклад руху поїздів (Україна 2021)

Нові маршрути — нові можливості! Тридцять нових сполучень. Швидше і зручніше влітку до моря, до гір та в цілому по Україні!









У межах програми з підготовки до перевезень у літній сезон Укрзалізниця готова призначити не менше 30 поїздів у найпопулярніших напрямках. Наразі триває активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури, організаційні заходи для забезпечення українців у залізничних перевезеннях влітку. Про це повідомив в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів», — підкреслив Олександр Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці розповів про основні напрямки курсування літніх поїздів: «Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ — Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова — до Одеси».

Також однією з програм Укрзалізниці щодо поліпшення пасажирського сполучення є створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. Перспективним напрямком Олександр Перцовський назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом та Одесою. «Великі промислові та культурні центри зрештою отримають зручне залізничне сполучення, що стане в нагоді як бізнесу, так і туристам», — зазначив Олександр Перцовський.
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