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Бучанське МТГ: Прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи

Відповідно до рішення комісії з питань ТЕБ та НС від 17.03.2021 протокол № 6 на території Бучанської міської територіальної громади з 18.03.2021 запроваджено додаткові обмежувальні заходи.



Комісія вирішила :
► перевести на дистанційну форму навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти, культури та спорту усіх форм власності з 18.03.2021 до 28.03.2021;
► заборонити проведення масових культурних, спортивних, соціальних та інших заходів в закритих приміщеннях;
► обмежити проведення в медичних закладах планових медоглядів працівників підприємств, установ та організацій;
► посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на об’єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у торгівельно-розважальних центрах, фітнес-клубах, закладах громадського харчування, магазинах тощо.
► здійснювати прийом громадян у виконавчих органах Бучанської міської ради, ЦНАП, управлінні соціальної політики, комунальних підприємствах, установах та організаціях за попереднім телефонним записом.

Із 18 березня прийом громадян
в ЦНАПі Бучанської міської ради
буде здійснюватись лише за попереднім записом за телефонами:
ЦНАП - +380459740041
Паспортні послуги- +380459748515.

Прийомів громадян працівниками відділу освіти та керівниками закладів освіти буде проводитись за попереднім телефонним записом, з дотриманням протиепідемічних заходів.
Контактні телефони відділу освіти:
Начальник відділу освіти: +380459749704
Заступник начальника відділу освіти: +380459749704
Заступник начальника з дошкільної освіти: +380459749705


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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча #coronavirus
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