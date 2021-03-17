Бучанське МТГ: Прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи

Відповідно до рішення комісії з питань ТЕБ та НС від 17.03.2021 протокол № 6 на території Бучанської міської територіальної громади з 18.03.2021 запроваджено додаткові обмежувальні заходи.

Із 18 березня прийом громадян

в ЦНАПі Бучанської міської ради

буде здійснюватись лише за попереднім записом за телефонами:

ЦНАП - +380459740041

Паспортні послуги- +380459748515.

Прийомів громадян працівниками відділу освіти та керівниками закладів освіти буде проводитись за попереднім телефонним записом, з дотриманням протиепідемічних заходів.

Контактні телефони відділу освіти:

Начальник відділу освіти: +380459749704

Заступник начальника відділу освіти: +380459749704

Заступник начальника з дошкільної освіти: +380459749705

Комісія вирішила :► перевести на дистанційну форму навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти, культури та спорту усіх форм власності з 18.03.2021 до 28.03.2021;► заборонити проведення масових культурних, спортивних, соціальних та інших заходів в закритих приміщеннях;► обмежити проведення в медичних закладах планових медоглядів працівників підприємств, установ та організацій;► посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на об’єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у торгівельно-розважальних центрах, фітнес-клубах, закладах громадського харчування, магазинах тощо.► здійснювати прийом громадян у виконавчих органах Бучанської міської ради, ЦНАП, управлінні соціальної політики, комунальних підприємствах, установах та організаціях за попереднім телефонним записом.