У Гостомелі обмежено відвідування селищної ради

У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації (Covid-19) з 16 березня обмежено відвідування селищної ради.
Прийом громадян у ЦНАП здійснюватиметься за попереднім записом по телефону:
+380459731055.
Електронна пошта: [email protected]
До окремого розпорядження на території ОТГ скасовуються всі масові заходи, спортивно та культурно-розважальні, з 17 березня рекомендовано перевести школи на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 до 28 березня); вести прийом громадян у комунальних службах міста в онлайн-режимі.
Також закликаємо до посиленого дотримання карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування.