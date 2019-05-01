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  • Учора, 16:34
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У Гостомелі обмежено відвідування селищної ради

У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації (Covid-19) з 16 березня обмежено відвідування селищної ради.


Прийом громадян у ЦНАП здійснюватиметься за попереднім записом по телефону:
+380459731055.
Електронна пошта: [email protected]

До окремого розпорядження на території ОТГ скасовуються всі масові заходи, спортивно та культурно-розважальні, з 17 березня рекомендовано перевести школи на дистанційне навчання (з урахуванням канікул з 22 до 28 березня); вести прийом громадян у комунальних службах міста в онлайн-режимі.

Також закликаємо до посиленого дотримання карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування.


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Гостомельська селищна рада 
 Гостомель #coronavirus
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