» Проводяться планові перевірки на предмет дотримання правил пожежної безпеки

Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік, інспекторським складом Ірпінського міського відділу проводяться планові перевірки додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки об’єктів, розташованих на території населених пунктів м. Ірпінь, м. Буча, сел. Ворзель, сел. Гостомель, сел. Коцюбинське.

Так, в період з 15 березня по 19 березня проводиться перевірка Бучанського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів - загальноосвітня школа I-III ступенів" №3 Бучанської міської ради Київської області. Під час перевірки велику увагу приділено електрообладнанню, утриманню первинних засобів пожежогасіння, шляхів евакуації та запасних евакуаційних виходів.В свою чергу з завідуючими та відповідальними особами були проведені інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки та порядку дій при виникненні пожежі.