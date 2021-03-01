» » » Податкова: Про нові форми податкової накладної та податкової звітності
  • Учора, 15:38
  • 65
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова: Про нові форми податкової накладної та податкової звітності

До уваги платників ПДВ: набирають чинності нові форми податкової накладної та податкової звітності з податку на додану вартість‼️


Затверджено нові форми податкової звітності з ПДВ та податкової накладної, які містять рядки та графи, призначені для відображення інформації щодо здійснюваних платниками податку операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою у розмірі 14%.


Від 16 березня 2021 року для платників податку забезпечено можливість реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, які підлягають складенню за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, здійснених починаючи з 01.03.2021.

Відповідний наказ Міністерства фінансів України від 01.03.2021 № 131 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.03.2021 за № 310/35932.
1 0

редактор
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Подання звітності фізичними особами - платниками єдиного податку за три квартали 2015 року

Подання звітності фізичними особами - платниками єдиного податку за три квартали 2015 року

Публікації
Ірпінська податкова: Зміни в оподаткуванні обговорювали на черговому семінарі

Ірпінська податкова: Зміни в оподаткуванні обговорювали на черговому семінарі

Публікації
Ірпінська ОДПІ: З «гарячої лінії» про зміни в оподаткуванні ПДВ

Ірпінська ОДПІ: З «гарячої лінії» про зміни в оподаткуванні ПДВ

Публікації
Податкова: Оновлено форму податкової декларації з ПДВ

Податкова: Оновлено форму податкової декларації з ПДВ

Публікації
Нова форма податкової накладної набере чинності з 1 березня 2014 року

Нова форма податкової накладної набере чинності з 1 березня 2014 року

Публікації
Добровільній реєстрації платником ПДВ — «зелене світло»

Добровільній реєстрації платником ПДВ — «зелене світло»

Публікації
Реєстрація податкових накладних в ЄРПН

Реєстрація податкових накладних в ЄРПН

Публікації
Внесено зміни до податкової звітності з податку на додану вартість

Внесено зміни до податкової звітності з податку на додану вартість

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.