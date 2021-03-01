Податкова: Про нові форми податкової накладної та податкової звітності

До уваги платників ПДВ: набирають чинності нові форми податкової накладної та податкової звітності з податку на додану вартість‼️



Затверджено нові форми податкової звітності з ПДВ та податкової накладної, які містять рядки та графи, призначені для відображення інформації щодо здійснюваних платниками податку операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою у розмірі 14%.