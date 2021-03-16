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Ірпіньводоканал перейшов на дистанційну роботу

Відповідно до Протоколу № 7 від 16.03.2021 року, позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо посилення карантину у зв’язку з поширенням гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2


від 17 березня КП "Ірпіньводоканал" до 5 квітня 2021 року, припиняє особистий прийом абонентів включаючи ЦНАП.

На час карантину ми максимально посилюємо дистанційну роботу з фізичними/юридичними особами.
Більшість питань, що стосується роботи нашого підприємства, ви можете вирішити з дому, звернувшись до нас за телефонами:
► Приймальна: (04597) 62-946
► Абонентський відділ: (04597) 62-833, (067) 219-84-80 присутній Viber;
► Інспектори юридичних осіб: (04597) 62-835
Електронна пошта [email protected], [email protected]
► Цілодобова диспетчерська служба (04597) 62-828.
Аварійні бригади продовжують працювати у штатному режимі



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КП "Ірпіньводоканал" 
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