Бучанська окружна прокуратура розпочинає діяльність від 15 березня

Від 15 березня в Київській області запрацюють 8 окружних прокуратур згідно оновленому адміністративно-територіальному устрою в Україні.
Прокуратура Бучанського району розподілить територію між двома окружними прокуратурами: Бучанською і Києво-Святошинською.
Бучанська діє на територіях громад:
- м. Буча, м. Ірпінь, смт. Гостомель, с. Коцюбинське, смт. Бородянка, с. Немішаєве, с. Пісківкв.
- м. Буча, м. Ірпінь, смт. Гостомель, с. Коцюбинське, смт. Бородянка, с. Немішаєве, с. Пісківкв.
Бучанська прокуратура розташована за адресою: м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 106.