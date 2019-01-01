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Бучанська окружна прокуратура розпочинає діяльність від 15 березня

Від 15 березня в Київській області запрацюють 8 окружних прокуратур згідно оновленому адміністративно-територіальному устрою в Україні.


Прокуратура Бучанського району розподілить територію між двома окружними прокуратурами: Бучанською і Києво-Святошинською.

Бучанська діє на територіях громад:
- м. Буча, м. Ірпінь, смт. Гостомель, с. Коцюбинське, смт. Бородянка, с. Немішаєве, с. Пісківкв.

Бучанська прокуратура розташована за адресою: м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 106.

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Прокуратура міста Ірпеня Бучанський район
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