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Пожежно-рятувальна частина Ірпеня отримала нову техніку

Рятувальники м. Ірпінь отримали сучасну пожежно-рятувальну техніку

11 березня на фасаді 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь відбулися урочисті заходи з нагоди передачі ключів від основної пожежно-рятувальної техніки.


У заході взяли участь начальник Головного управління Державної служби України у Київській області Василь Слободяник, голова Ірпінської міської ради Олександр Маркушин, заступник начальника Головного управління з питань реагування полковник служби цивільного захисту Сергій Майстренко, начальник Ірпінського міського відділу полковник служби цивільного захисту Юрій Буренко.

Для своєчасного та належного здійснення заходів, пов’язаних із рятуванням людей та гасінням пожеж до 2 Державного пожежно-рятувального загону (м. Ірпінь) було передано пожежну автоцистерну на базі шасі МАЗ, що здатна вивозити до місця призначення по 8 тон води та 800 літрів піноутворювача. Дана техніка також споряджена електрогенератором та мотопомпою плаваючого типу, тепловізором та іншим аварійно-рятувальним обладнанням.

За рахунок Виконавчого комітету Ірпінської міської ради було придбано та вручено 36 пар чобіт для пожежних, загальною вартістю 129,600 грн.

Зважаючи на новітність та індивідуальність техніки, найближчим часом буде проведено ознайомлення особового складу з основними тактико-технічними характеристиками транспортного засобу, а вже завтра автомобіль стане в бойовий розрахунок та дозволить розширити можливості реагування на надзвичайні ситуації аварійно-рятувальних підрозділів Ірпінського регіону.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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