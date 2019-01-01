У Бучі розпочав функціонувати мамограф



У Бучі встановили мамограф Читайте також (24 листопада 2020):

Адреса Бучанського консультативно-діагностичного центру:

м. Буча, вул. Пушкінська 59Д.

У Бучанському консультативно-діагностичному центрі розпочав функціонувати мамограф.Обстеження жінок проводяться за наявності електронного направлення та попереднього запису за телефоном:Графік роботи:Понеділок, П'ятниця: 14:00 - 17:00