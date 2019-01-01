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У Бучі розпочав функціонувати мамограф

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/ відеосюжет готується /

У Бучанському консультативно-діагностичному центрі розпочав функціонувати мамограф.

Обстеження жінок проводяться за наявності електронного направлення та попереднього запису за телефоном:
+380459748328

Графік роботи:
Понеділок, П'ятниця: 14:00 - 17:00

Адреса Бучанського консультативно-діагностичного центру:
м. Буча, вул. Пушкінська 59Д.


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