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В Ірпінській лікарні буде своя патогістологічна лабораторія (відеосюжет)

В Ірпінській центральній лікарні оновлюють паталого-анатомічне відділення. Триває капітальний ремонт внутрішніх приміщень лікарні - із старого залишаться фундамент і стіни. На базі відділення відкриють сучасну патогістологічну лабораторію.



Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:
"Воно було не в тому стані, в якому повинно бути в закладі у 21-му столітті. Тому ми вирішили зробити капітальний ремонт, плюс ми плануємо зробити на базі цього відділення патогістологічну лабораторію".


Раніше у відділенні могли робити лише найелементарніші дослідження, складніші відправляли до Києва. В оновленому приміщенні можливості будуть значно ширшими.

"Ми вже закупили обладнання, закупили нові мікроскопи, нові мікротоми, що дає змогу проводити гістологічне дослідження біопсійного матеріалу".

У відділенні створять необхідні умови для повноцінної послуги. Тут прокладуть якісні інженерно-технічні мережі, потужну вентиляцію, обладнають дві холодильні камери з окремими в’їздами, кімнати видачі й окремо для персоналу. Внутрішні роботи планують завершити через три тижні. Згодом відновлять фасад приміщення.

"У нас зараз розробляється основний проєкт із заміни покрівлі, утеплення фасаду і відмостки на основний лікувальний корпус, і в процесі буде робитися проєкт, звичайно ж, і на патанатомічне відділення".


Наразі патологоанатомічні послуги проводять у Вишгородській центральній районній лікарні.

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www.itvua.tv​ 
 Ірпінь ТБ Лікарня відеосюжет
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