В Ірпінській лікарні буде своя патогістологічна лабораторія (відеосюжет)

В Ірпінській центральній лікарні оновлюють паталого-анатомічне відділення. Триває капітальний ремонт внутрішніх приміщень лікарні - із старого залишаться фундамент і стіни. На базі відділення відкриють сучасну патогістологічну лабораторію.

Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:

"Воно було не в тому стані, в якому повинно бути в закладі у 21-му столітті. Тому ми вирішили зробити капітальний ремонт, плюс ми плануємо зробити на базі цього відділення патогістологічну лабораторію".

"Ми вже закупили обладнання, закупили нові мікроскопи, нові мікротоми, що дає змогу проводити гістологічне дослідження біопсійного матеріалу".

"У нас зараз розробляється основний проєкт із заміни покрівлі, утеплення фасаду і відмостки на основний лікувальний корпус, і в процесі буде робитися проєкт, звичайно ж, і на патанатомічне відділення".