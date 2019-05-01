В Ірпінській лікарні буде своя патогістологічна лабораторія (відеосюжет)

В Ірпінській центральній лікарні оновлюють паталого-анатомічне відділення. Триває капітальний ремонт внутрішніх приміщень лікарні - із старого залишаться фундамент і стіни. На базі відділення відкриють сучасну патогістологічну лабораторію.
Антон Довгопол, директор Ірпінської центральної міської лікарні:
"Воно було не в тому стані, в якому повинно бути в закладі у 21-му столітті. Тому ми вирішили зробити капітальний ремонт, плюс ми плануємо зробити на базі цього відділення патогістологічну лабораторію".
"Воно було не в тому стані, в якому повинно бути в закладі у 21-му столітті. Тому ми вирішили зробити капітальний ремонт, плюс ми плануємо зробити на базі цього відділення патогістологічну лабораторію".
Раніше у відділенні могли робити лише найелементарніші дослідження, складніші відправляли до Києва. В оновленому приміщенні можливості будуть значно ширшими.
"Ми вже закупили обладнання, закупили нові мікроскопи, нові мікротоми, що дає змогу проводити гістологічне дослідження біопсійного матеріалу".
У відділенні створять необхідні умови для повноцінної послуги. Тут прокладуть якісні інженерно-технічні мережі, потужну вентиляцію, обладнають дві холодильні камери з окремими в’їздами, кімнати видачі й окремо для персоналу. Внутрішні роботи планують завершити через три тижні. Згодом відновлять фасад приміщення.
"У нас зараз розробляється основний проєкт із заміни покрівлі, утеплення фасаду і відмостки на основний лікувальний корпус, і в процесі буде робитися проєкт, звичайно ж, і на патанатомічне відділення".
Наразі патологоанатомічні послуги проводять у Вишгородській центральній районній лікарні.