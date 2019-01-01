Бучанське районне управління поліції: Знайомство з відділенням поліції №1 у Бучі

Знайомтеся: відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції

У новоствореному Бучанському районі від січня 2021 року під керівництвом полковника поліції Андрія Ткача функціонує Бучанське районне управління поліції, у структурі якого: відділ поліції №1 (м. Вишневе), відділ поліції №2 (м. Ірпінь), відділення поліції №1 (м. Буча), відділення поліції №2 (смт. Бородянка), відділення поліції №3 (м. Макарів), відділення поліції №4 (с. Капітанівка), відділення поліції №5 (с. Чайки).

Відділення поліції №1 (м. Буча) обслуговує населення на території Бучанської територіальної громади, а це близько 70 тисяч осіб.

Районний відділ:

08150, Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик 88

Телефон чергової частини:

+380444060783

[email protected] 08150, Київська область,, вул. Хрещатик 88Телефон чергової частини: