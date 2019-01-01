Бучанське районне управління поліції: Знайомство з відділенням поліції №1 у Бучі

Знайомтеся: відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції
Із завершенням реформи децентралізації, відбулося й реформування структури органів правопорядку.
У новоствореному Бучанському районі від січня 2021 року під керівництвом полковника поліції Андрія Ткача функціонує Бучанське районне управління поліції, у структурі якого: відділ поліції №1 (м. Вишневе), відділ поліції №2 (м. Ірпінь), відділення поліції №1 (м. Буча), відділення поліції №2 (смт. Бородянка), відділення поліції №3 (м. Макарів), відділення поліції №4 (с. Капітанівка), відділення поліції №5 (с. Чайки).
Відділення поліції №1 (м. Буча) обслуговує населення на території Бучанської територіальної громади, а це близько 70 тисяч осіб.
Відділення поліції №1 (м. Буча) обслуговує населення на території Бучанської територіальної громади, а це близько 70 тисяч осіб.
Очолює відділення – старший лейтенант поліції Олена Дорошенко – смілива, відважна, рішуча і непохитна у прийнятті рішень. Щосереди з 17 до 18 проводить особистий прийом громадян, за винятком періоду, коли встановлено карантинні обмеження. У той час розглядаються лише письмові звернення від населення громади.
На сьогодні відділення значно розширило всій особовий склад, оснащене власними черговою частиною, канцелярією, слідчо-оперативною групою та екіпажами груп реагування патрульної поліції, що суттєво спрощує та покращує якість надання поліцейських послуг, впливає на швидкість реагування та оперативність роботи поліцейських.
А вони – такі ж люди, як і всі. Хіба що різняться від інших мікроскопічною увагою до себе та готовністю служити в режимі 24/7.
У кожного з них за плечима – свої університети, інтенсивні фізичні навантаження, родини, діти, батьки, цілодобове напруження, а на плечах, крім заслужених зірочок, - надзвичайна відповідальність. Бо їхня робота – це суцільні виклики, ризики, оперативність, порятунок. І так із дня в день. Десятки викликів, виїздів на місця події, оперативні та селекторні наради, надзвичайні події довжиною у термін служби, а цінністю – в людське життя.
У вирішенні всіх викликів новоствореної структури активно допомагає влада Бучанської громади в особі очільника Анатолія Федорука спільно з депутатським корпусом Бучанської міської ради, за що керівництво поліції висловлює слова щирої подяки.
Зокрема, спільними зусиллями поліції і місцевої влади активно впроваджується на всіх теренах потужної Бучанської громади обласна програма «Безпечна Київщина», успішно впроваджується загальнодержавний проєкт «Поліцейський офіцер громади».
Спільна справа у підтриманні охорони громадського порядку, турбота про безпеку громадян - це в першу чергу ознака єдиної сильної громади.
Районний відділ:
08150, Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик 88
Телефон чергової частини:
+380444060783
[email protected]
08150, Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик 88
Телефон чергової частини:
+380444060783
[email protected]