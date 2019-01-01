Парламент у першому читанні схвалив законопроєкт щодо розвитку інституту старост

Парламент у першому читанні схвалив законопроєкт №4535 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост»

«Саме старости мають бути головною комунікаційною ланкою між мешканцями громади та її керівництвом. Тому дуже важливо, щоб люди мали змогу впливати на вибір кандидатури старости. У новому законопроекті ми пропонуємо, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням голови, але тільки після обов’язкового публічного обговорення усіх кандидатур у старостинському окрузі», – наголосив Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій.