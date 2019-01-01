Парламент у першому читанні схвалив законопроєкт щодо розвитку інституту старост

Парламент у першому читанні схвалив законопроєкт №4535 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост»
Законопроєктом, розробленим Мінрегіоном у співпраці з народними депутатами, пропонується внести зміни до закону про місцеве самоврядування у частині регулювання діяльності старост.
«Саме старости мають бути головною комунікаційною ланкою між мешканцями громади та її керівництвом. Тому дуже важливо, щоб люди мали змогу впливати на вибір кандидатури старости. У новому законопроекті ми пропонуємо, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням голови, але тільки після обов’язкового публічного обговорення усіх кандидатур у старостинському окрузі», – наголосив Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій.
Наразі старости призначаються радою громади за поданням голови. При цьому подекуди ігнорується думка мешканців сіл і селищ, оскільки за чинним законодавством ради та голови громад не зобов’язані узгоджувати ці призначення з громадськістю.
Законопроєктом передбачається, що староста залишається посадовою особою. При цьому документ пропонує перед внесенням кандидатури старости на розгляд ради громади, яка його затверджує і звільняє, обов’язково проводити громадське обговорення з мешканцями.
Також виключається обов’язковість входження старости до складу виконавчого комітету ради. Але він матиме право дорадчого голосу, бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії, представляти інтереси мешканців свого округу. Він також зможе надавати певні адміністративні послуги, завдяки чому мешканцям округу не потрібно буде їхати до центру громади. Перелік послуг має визначити місцева рада.
Документ також передбачає, що громади зможуть формувати старостинські округи, до складу яких входять села, селища та міста, що не є адміністративними центрами громад. Кількість населення округу має становити 1500 осіб, що співвідноситься з найменшою громадою в країні. Для громад гірських територій або територій з низькою щільністю населення можуть бути винятки з цього положення і вони зможуть сформувати менші округи.
Староста не матиме права працювати за сумісництвом, зокрема й на громадських засадах, а також займатись підприємницькою діяльністю. Проте у позаробочий час він може займатися викладацькою, науковою або творчою роботою.
Нагадаємо, Інститут старост діє в Україні від 2015 року. На вересень 2020 року в Україні було 3207 старост в територіальних громадах, з яких 800 – обрано.