Запрацював чат-бот ДТЕК Київські регіональні електромережі

ДТЕК Київські регіональні електромережі запустили в роботу запрацював чат-бот у Telegram та Viber.
Це віртуальний цифровий помічник, який допомагає отримувати необхідну інформацію миттєво в автоматичному режимі 24/7.
Для того, щоб почати користуватися послугами чат-боту необхідно:
► Telegram @DTEKKyivRegionElektromerezhiBot
► або Viber
у пошуку ввести "ДТЕК Київські регіональні електромережі"
Слідуючи за підказками меню, що випадає, отримати або передати необхідну інформацію.
Ідентифікація користувачів чат-бота відбувається за допомогою номера особового рахунку клієнтів ДТЕК Київські регіональні електромережі (починається на 2ххххххх). Якщо ви не знаєте номер особового рахунку, його можливо відновити через сайт або дзвінком в кол-центр компанії.
Це віртуальний цифровий помічник, який допомагає отримувати необхідну інформацію миттєво в автоматичному режимі 24/7.
Для того, щоб почати користуватися послугами чат-боту необхідно:
► Telegram @DTEKKyivRegionElektromerezhiBot
► або Viber
у пошуку ввести "ДТЕК Київські регіональні електромережі"
Слідуючи за підказками меню, що випадає, отримати або передати необхідну інформацію.
За допомогою чат-боту можна:
✅ передати покази лічильника;
✅ залишити заявку про аварійну ситуацію чи факт крадіжки електроенергії;
✅ подати заявку щодо роботи приладів обліку;
✅ отримати інформацію про причини відсутності електроенергії;
✅ отримати відповіді на найбільш поширенні питання.
✅ передати покази лічильника;
✅ залишити заявку про аварійну ситуацію чи факт крадіжки електроенергії;
✅ подати заявку щодо роботи приладів обліку;
✅ отримати інформацію про причини відсутності електроенергії;
✅ отримати відповіді на найбільш поширенні питання.
Ідентифікація користувачів чат-бота відбувається за допомогою номера особового рахунку клієнтів ДТЕК Київські регіональні електромережі (починається на 2ххххххх). Якщо ви не знаєте номер особового рахунку, його можливо відновити через сайт або дзвінком в кол-центр компанії.