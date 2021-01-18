Запрацював чат-бот ДТЕК Київські регіональні електромережі

За допомогою чат-боту можна:

✅ передати покази лічильника;

✅ залишити заявку про аварійну ситуацію чи факт крадіжки електроенергії;

✅ подати заявку щодо роботи приладів обліку;

✅ отримати інформацію про причини відсутності електроенергії;

✅ отримати відповіді на найбільш поширенні питання.



ДТЕК Київські регіональні електромережі запустили в роботу запрацював чат-бот у Telegram та Viber.Це віртуальний цифровий помічник, який допомагає отримувати необхідну інформацію миттєво в автоматичному режимі 24/7.Для того, щоб почати користуватися послугами чат-боту необхідно:► Telegram @DTEKKyivRegionElektromerezhiBot► або Viberу пошуку ввести "ДТЕК Київські регіональні електромережі"Слідуючи за підказками меню, що випадає, отримати або передати необхідну інформацію.