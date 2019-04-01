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COVID-19 за останні три доби: Ірпінь +93, Буча +27. Статистика району

За даними обласного лабораторного центру підтверджено випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).


Статистика Бучанського району за останні три доби (26, 27, 28 лютого):

Всього: 253, у т.ч. 14 дітей:

м. Ірпінь – 93,
м. Вишневе – 34,
м. Буча – 27,
смт. Гостомель – 20,
с. Святопетрівське – 9,
смт. Бородянка – 7,
с. Софіївська Борщагівка – 7,
смт. Ворзель – 6,
смт. Коцюбинське – 6,
смт. Бабинці – 4,
смт. Клавдієво-Тарасове – 4,
смт. Немішаєве – 4,
с. Бишів – 3,
с. Крюківщина – 3,
с. П.П. Борщагівка – 2,
с. Макарівська Буда – 2,
с. Чайки – 2,
с. Копилів – 2,

по одному хворому:
с. Білогородка, смт. Пісківка, с. Качали, с. Козинці, с. Горенка, смт. Макарів, с. Липівка, с. Пашківка, с. Микуличі, с. Здвижівка, с. Козинці, с. Бобриця, с. Лісне, с. Музичі, с. Шевченкове, с. Шпитьки, с. Грузьке,с. Почепин.

Один летальний випадок в Ірпені (69-річний чоловік).

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#coronavirus Бучанський район
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