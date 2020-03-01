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Від 1 березня зареєструвати податкові накладні можна лише за новими формами

Платникам ПДВ треба звернути увагу, що від 1 березня 2021 року діє наказ Мінфіну від 02.12.2020 р. № 734, яким затвердили у новій редакції форми податкової накладної та декларації з ПДВ.

ДПС пояснює, що із 01.03.2021 року в ЄРПН можна зареєструвати виключно ПН та РК, складені за новими формами. Водночас ПН і РК, які складені до 01.03.2021 року не реєструватимуть в ЄРПН.

Завантажити Податкова накладна від 1.03.2021
Скачать файл: podatkova_01-03-2020-pn-734.zip [13,95 Kb] (cкачиваний: 0)

Якщо починаючи з 01.03.2021 року виникнуть підстави для складання РК кількісних та вартісних показників до ПН, складеної за формою, чинною до 01.03.2021 року, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то такий РК необхідно скласти за новою формою. Водночас у рядку "код" такого РК проставляють код ознаки "1", "2", "3", або "4" залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).


Також із 01.03.2021 року кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній ПН не повинна перевищувати 99999 позицій.
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податкова законодавство
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