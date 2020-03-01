Від 1 березня зареєструвати податкові накладні можна лише за новими формами

Якщо починаючи з 01.03.2021 року виникнуть підстави для складання РК кількісних та вартісних показників до ПН, складеної за формою, чинною до 01.03.2021 року, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то такий РК необхідно скласти за новою формою. Водночас у рядку "код" такого РК проставляють код ознаки "1", "2", "3", або "4" залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).

Платникам ПДВ треба звернути увагу, що від 1 березня 2021 року діє наказ Мінфіну від 02.12.2020 р. № 734, яким затвердили у новій редакції форми податкової накладної та декларації з ПДВ.