Буча, Ворзель: Планове відключення світла 1 - 5 березня (великий список)

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 1 - 5 березня 2021 року.

01.03.2021

02.03.2021

05.03.2021

МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:Буча: СклозаводськаЯстремська, Києво-Мироцька, Камінського, А.Солов'яненка, І.Світличного,В. Кондратюка, М. Дунаєвського, 4 Лінія, Вадима Гетьмана, Є. Коновальця,Верьовки Григорія, Степана Васильченка, Володимира АнтоновичаГероїв КрутГероїв Ворзеля, М-07 Київ-Ковель-Ягодин, ділянка км 34+350 - км 34+750------------------Винахідників,Грибоєдова, Тургенєва,ІнститутськаКомсомольська,Набережна, Комарова,Перемоги, Кірова,Польова,Толстого пров.,Чкалова, Склозаводська,Шота Руставелі,Алли ГорськоїАнтонія МихайловськогоАнтонія Михайловського,Будівельна,Будівельний Тупик,Водопроводна,Воїнів Інтернаціоналістів,Вокзальна,Волгоградський,Ворошилова пров., Старояблунська,Гагаріна, Грушевського,Дмитра Вишневецького,Дніпровська,Енергетиків,Заводська,Калинова, 5 Лінія,Кірова, Романа Шухевича,Максима Ридзанича, Радянська, І. Франка, Максима Ридзанича пров.Малиновського,Малькова, Дачна,Миру, Лугова,Некрасова, Інститутська,Новаторів, 4 Лінія,Нове шосе,Перемоги пров., О.Тихого,Південна,Польова,Романа Шухевича, Н.Яремчука,Садова, Садовий,сім’ї Красовських,Січових Стрільців пров.,Січових Стрільців,Стадіонна, Суворова,Вокзальна,Толстого, Миколи Гамалія,Тургенєва пров., СілезькаУчительська,Центральна,Л. Качинського (Чкалова),Шевченка,Я.Мудрого,ЯблунськаЯснополянська-----------------Євгена Патона,11-лінія, 12-лінія,Авіаторів,Антонія Михайловського,Будівельна, Яблунська,Будівельний Тупик,Ватутіна,Вишнева,Водопроводна, пров. Тихого ОлексиВоїнів Інтернаціоналістів,Вокзальна,Гагаріна пров.,Гагаріна,Гоголя,Гоголя пров.,Горького,Дачна,Енергетиків,Євгена Гребінки пров.,Євгена Гребінки,Євгена Патона,Зої Гайдай,І.Багряного,Інститутська,Києво-Мироцька,Кірова,Леоніда Глібова,Лесі Українки,Лугова,М.Вербицького,Марка Вовчка,Мельниківська,Миколи Носова,Михайла Гориня,Мічуріна,Н.Яремчука,НекрасоваНоваторів,Нове шосе,О.Олеся, Гоголя,О.Тихого,Островського,Патріотів,Першотравнева,Полтавська,Пушкінська, Миколи ГамаліяРеволюції, Революції пров.,Садова,Степова,Трудова,Трудовий пров.Тюменцева-Хвилі,Урожайний,Центральна,Чкалова,Шевченка,Курортна, Тюльпанова, Франка, Молодіжна, СтражескаБудівельна, Березова, 8 Березня, Тургенєва,Чернишевського пров., Чернишевського, Чкалова,Борщагівська, 1-го Травня, Європейська, Шевченка, Лесі Українки