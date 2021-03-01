Буча, Ворзель: Планове відключення світла 1 - 5 березня (великий список)

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 1 - 5 березня 2021 року.
МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:
27.02.2021
Буча: Склозаводська
Технічне обслуговування
з 8 по 17 год
01.03.2021
Буча: Ястремська, Києво-Мироцька, Камінського, А.Солов'яненка, І.Світличного,
В. Кондратюка, М. Дунаєвського, 4 Лінія, Вадима Гетьмана, Є. Коновальця,
Верьовки Григорія, Степана Васильченка, Володимира Антоновича
Героїв Крут
Ворзель: Героїв Ворзеля, М-07 Київ-Ковель-Ягодин, ділянка км 34+350 - км 34+750
Технічне обслуговування
з 8 по 17 год
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02.03.2021
Буча: Винахідників,
Грибоєдова, Тургенєва,
Інститутська
Комсомольська,
Набережна, Комарова,
Перемоги, Кірова,
Польова,
Толстого пров.,
Чкалова, Склозаводська,
Шота Руставелі,
Алли Горської
Антонія Михайловського
Антонія Михайловського,
Будівельна,
Будівельний Тупик,
Водопроводна,
Воїнів Інтернаціоналістів,
Вокзальна,
Волгоградський,
Ворошилова пров., Старояблунська,
Гагаріна, Грушевського,
Дмитра Вишневецького,
Дніпровська,
Енергетиків,
Заводська,
Калинова, 5 Лінія,
Кірова, Романа Шухевича,
Максима Ридзанича, Радянська, І. Франка, Максима Ридзанича пров.
Малиновського,
Малькова, Дачна,
Миру, Лугова,
Некрасова, Інститутська,
Новаторів, 4 Лінія,
Нове шосе,
Перемоги пров., О.Тихого,
Південна,
Польова,
Романа Шухевича, Н.Яремчука,
Садова, Садовий,
сім’ї Красовських,
Січових Стрільців пров.,
Січових Стрільців,
Стадіонна, Суворова,
Вокзальна,
Толстого, Миколи Гамалія,
Тургенєва пров., Сілезька
Учительська,
Центральна,
Л. Качинського (Чкалова),
Шевченка,
Я.Мудрого,
Яблунська
Яснополянська
Технічне обслуговування
з 8 по 17 год
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05.03.2021
Буча: Євгена Патона,
11-лінія, 12-лінія,
Авіаторів,
Антонія Михайловського,
Будівельна, Яблунська,
Будівельний Тупик,
Ватутіна,
Вишнева,
Водопроводна, пров. Тихого Олекси
Воїнів Інтернаціоналістів,
Вокзальна,
Гагаріна пров.,
Гагаріна,
Гоголя,
Гоголя пров.,
Горького,
Дачна,
Енергетиків,
Євгена Гребінки пров.,
Євгена Гребінки,
Євгена Патона,
Зої Гайдай,
І.Багряного,
Інститутська,
Києво-Мироцька,
Кірова,
Леоніда Глібова,
Лесі Українки,
Лугова,
М.Вербицького,
Марка Вовчка,
Мельниківська,
Миколи Носова,
Михайла Гориня,
Мічуріна,
Н.Яремчука,
Некрасова
Новаторів,
Нове шосе,
О.Олеся, Гоголя,
О.Тихого,
Островського,
Патріотів,
Першотравнева,
Полтавська,
Пушкінська, Миколи Гамалія
Революції, Революції пров.,
Садова,
Степова,
Трудова,
Трудовий пров.
Тюменцева-Хвилі,
Урожайний,
Центральна,
Чкалова,
Шевченка,
Ворзель: Курортна, Тюльпанова, Франка, Молодіжна, Стражеска
Будівельна, Березова, 8 Березня, Тургенєва,
Чернишевського пров., Чернишевського, Чкалова,
Борщагівська, 1-го Травня, Європейська, Шевченка, Лесі Українки
Технічне обслуговування
з 8 по 17 год