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Київська агломерація: що зміниться після об’єднання (відеосюжет)

Разом – краще. Після об’єднання міст поблизу Києва в агломерацію проблем стане менше. Так вважають учасники круглого столу. На заході в Бучі народні депутати та міські голови обговорили утворення Київської агломерації. Взяв участь у круглому столі й очільник Києва Віталій Кличко.

Київська агломерація – це
Це місцева асоціація органів місцевого самоврядування, створена у жовтні 2019 року. У її межах відбувається спільне розв’язання проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів. Крім того, це об’єднання зусиль для створення умов для сталого соціально-економічного розвитку населених пунктів. Головний месендж – це асоціація рівних партнерів.


/фото: газета Бучанські новини/


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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Київська обхідна дорога Бучанський район відеосюжет ІА ПОГЛЯД Кличко
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