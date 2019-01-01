Київська агломерація: що зміниться після об’єднання (відеосюжет)



Це місцева асоціація органів місцевого самоврядування, створена у жовтні 2019 року. У її межах відбувається спільне розв’язання проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів. Крім того, це об’єднання зусиль для створення умов для сталого соціально-економічного розвитку населених пунктів. Головний месендж – це асоціація рівних партнерів. Київська агломерація – цеЦе місцева асоціація органів місцевого самоврядування, створена у жовтні 2019 року. У її межах відбувається спільне розв’язання проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів. Крім того, це об’єднання зусиль для створення умов для сталого соціально-економічного розвитку населених пунктів. Головний месендж – це асоціація рівних партнерів.

Разом – краще. Після об’єднання міст поблизу Києва в агломерацію проблем стане менше. Так вважають учасники круглого столу. На заході в Бучі народні депутати та міські голови обговорили утворення Київської агломерації. Взяв участь у круглому столі й очільник Києва Віталій Кличко.