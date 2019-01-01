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Рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку в Ірпені

26 лютого о 06:51 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку за адресою: м. Ірпінь, по вул. Садова, 72.


До місця виклику було терміново направлено чергові караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ-40).
По прибуттю рятувальниками по зовнішнім ознакам встановлено, що вогонь розповсюдився по даху будинку на всій площі.
Пожежу локалізовано о 07:08 та повністю ліквідовано о 08:00, загиблих та травмованих немає.
Пожежею знищено дах на площі 20 м. кв.
Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 5 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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